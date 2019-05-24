В последний день мая торжественно соединят российскую и китайскую части моста через Амур

Через неделю в Приамурье ждут высокопоставленных чиновников. В их числе дальневосточный полпред Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Все внимание 31 мая будет приковано к стыковке международного моста через Амур. А пока на российской стороне рабочие продолжают работы по строительству подъездных путей. Им пришлось возводить дорогу длиной 13 километров.

Еще пол года, и международная стройка закончится. Общая длина мостового перехода, куда входят и подъездные пути, с российской стороны 13,5 километра. Большая часть, 13 километров, это именно дорога, она включает три путепровода и два скотопрогонника.

Сейчас рабочие заканчивают земляные работы, уже уложено около 7 миллионов кубометров грунта. На 3 километрах положили асфальт. В планах полностью уложить дорожное полотно к концу октября.

«В общем-то работа идет в хорошем темпе. Мы говорим, что земляные работы выполнены на 95 процентов, дорожная одежда выполнена на примерно 20 %, укрепительные работы тоже порядка 25 %, мостовые объекты – около 80 %», – рассказал главный инженер компании «Амур» в Благовещенске Николай Рогов.

Работы по строительству мостового перехода в Китай идут с 2016 года. Дороги и откосы возвели с учетом возможных паводков. Гарантия конструкции – 80 лет.

«В чем заключаются технологические особенности? Здесь капитальный тип покрытия.То есть предусмотрен с усилением некоторых слоев дорожной одежды. Здесь дорожная одежда рассчитана полностью на все виды нагрузок», – сказал главный инженер Вячеслав Кудрявцев.

Дорога к мосту через Амур пересекает пастбища и поля, где пасется скот и ведется земледелие. Поэтому в районе поселка Заречный установили два скотопрогонника, под которыми проедет любая сельхозтехника. Один проход открыт, второй сдадут через месяц.

«В этом сооружении соблюдены все габариты, чтобы обеспечить прохождение любого сельскохозяйственного трактора, комбайна неважно», – начальник участка Вячеслав Седов.

Все внимание к международной стройке будет приковано 31 мая. В этот день российскую и китайскую части моста сомкнут. Стройка продолжится, работы над мостом и подъездными путями будут проходить до 31 декабря этого года. Сдать в эксплуатацию объект должны в апреле следующего года.

На подъездных путях установят информационные знаки на русском и китайском языках. Когда по дороге в Китай поедут автомобили, пока не сообщается. Это зависит от готовности пунктов пропуска, к строительству которого на российской стороне еще не приступали.