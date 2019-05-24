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сегодня, 19:09 0

Деньги на отлов бездомных собак будут перераспределять между муниципалитетами

Деньги на отлов бездомных собак будут перераспределять между муниципалитетами
Фото: mur.tv

Амурские депутаты готовят изменения в закон о регулировании численности безнадзорных животных. Их суть в гибкой системе расходования средств. Если в одном муниципалитете выделенные на отлов деньги не будут освоены, их перенаправят в другой, не дожидаясь окончания финансового года. То же случится при резком увеличении или уменьшении численности бродячих собак.

На заседании заксобрания 30 мая законопроект рассмотрят сразу в двух чтениях. Но уже к августу депутаты намерены подготовить ещё ряд поправок. В том числе закрепить право осуществлять отлов за муниципальными предприятиями и законодательно урегулировать вопросы строительства и содержания приютов, сообщает пресс-служба областного заксобрания.

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#животные

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