Международный аэропорт и беспошлинный ввоз товара: проект трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ

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Это уникальный проект экономического и социального объединения Благовещенска и Хэйхэ, основанный на историческом сотрудничестве и географическом положении.

«Для начала для себя мы должны понять, как стратегически комплексно развивать эту территорию, потому что именно взаимоувязанное развитие крупных транспортных инфраструктурных проектов даст максимальный экономический и социальный эффект для этой территории. Мы должны увидеть комплексный план и наполнить это понятие конкретными объектами – мост, канатная дорога. Новые аэропорты – туристическая, логистическая инфраструктура. Кроме этого, мы хотим убедить вышестоящую власть в том, что мы уникальные - власти Российской Федерации и Китайской Народной Республики - и добиться особого статуса для нашей территории. И, конечно же, рассматриваем возможность привлечения дополнительного финансирования на создание обеспечивающей инфраструктуры», – рассказал заместитель мэра Максим Ноженкин.

Между Благвещенском и Хэйхэ в течение тридцати лет уже существуют взаимовыгодные международные связи. Приграничные города имеют схожие отрасли экономики, климатические условия, одинаковую специализацию и численность.

Кроме приграничных городов, в агломерацию входят села Благовещенского района – Каникурган, Чигири и Верхнеблаговещенское. Трансграничная агломерация Благовещенск – Хэйхэ ­­насчитывает полмиллиона человек. На российской стороне проживают 242 тысячи, в Китае ­­– 211. Прогнозируется, что к 2050 году население вырастет до 1 миллиона человек.

На территории агломерации находятся несколько крупных проектов. Среди них автомобильный мост через Амур. К 2025 году его пропускная способность достигнет почти 2 миллионов человек. А грузовые перевозки – 4 миллионов тонн. На обоих берегах, которые соединяет мост, будут созданы транспортно-логистические комплексы. В России на таком комплексе установят пункт международного почтового обмена.

Важным транспортным узлом в трансграничной агломерации станет обновленный международный аэропорт Игнатьево. Игнатьево и китайский аэропорт Айхуэй расположатся на расстоянии 41 километра друг от друга и в одном часе езды. Туристы смогут быстро перемещаться из одного аэропорта в другой, добираться в любую точку России или Китая.

В рамках трансграничной агломерации появится возможность упростить въезд для иностранных граждан. После того как город Благовещенск получит статус свободного порта, они смогут находиться на территории без визы до 8 дней. Сейчас граждане Китая не могут находиться в Благовещенске без визы.

Статус свободного порта также позволит ввести беспошлинный и безналоговый режим. Таким образом, появятся особые условия для экспорта и импорта товаров. На территории Хэйхэ будет создана свободная экономическая зона, аналогичная шанхайской, где ввозимые товары не подлежат пошлинному и таможенному оформлению.