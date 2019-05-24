В начале июня в Благовещенске запретят, а затем ограничат продажу алкоголя

1 июня, в Международный день защиты детей, в Благовещенске будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. А 2 июня, когда состоятся мероприятия в рамках празднования Дня города, введут ограничение продажи алкоголя.

Так, 1 июня в Благовещенске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах. 2 июня розничную продажу алкоголя запретят за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий. Запрет в данном случае касается мест проведения мероприятий и прилегающих к этим местам территорий – в границе 700 метров.

Такие меры, как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, продиктованы действующим законодательством.

2 июня на площади имени Ленина с 18:00 до 22:00 будут проходить следующие мероприятия:

– акция «Городской исторический бал» – с 18:00 до 21:00;

– концертная программа – с 21:00 до 21:50;

– фейерверк – с 21:50 до 22:00.

Ранее Амур.инфо сообщало, что запрет на продажу алкоголя будет действовать в Благовещенске и других населенных пунктах Приамурья в дни проведения последних звонков.

Схема территории в границах 700 метров от площади имени Ленина, admblag.ru