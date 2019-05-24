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сегодня, 18:02 3

В начале июня в Благовещенске запретят, а затем ограничат продажу алкоголя

В начале июня в Благовещенске запретят, а затем ограничат продажу алкоголя
Фото: pixabay.com

1 июня, в Международный день защиты детей, в Благовещенске будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. А 2 июня, когда состоятся мероприятия в рамках празднования Дня города, введут ограничение продажи алкоголя.

Так, 1 июня в Благовещенске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах. 2 июня розничную продажу алкоголя запретят за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий. Запрет в данном случае касается мест проведения мероприятий и прилегающих к этим местам территорий – в границе 700 метров.

Такие меры, как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, продиктованы действующим законодательством.

2 июня на площади имени Ленина с 18:00 до 22:00 будут проходить следующие мероприятия:

– акция «Городской исторический бал» – с 18:00 до 21:00;

– концертная программа – с 21:00 до 21:50;

– фейерверк – с 21:50 до 22:00.

Ранее Амур.инфо сообщало, что запрет на продажу алкоголя будет действовать в Благовещенске и других населенных пунктах Приамурья в дни проведения последних звонков.

Схема территории в границах 700 метров от площади имени Ленина, admblag.ru

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#праздники #торговля

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Комментарии
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  • Душелюб

    Душелюб
    2 часа назад

    все кто из детей хотел-напились-посмотрите что делалось в Ледяном-свободная продажа алкоголя малолеткам

  • Arbitr

    Arbitr
    2 часа назад

    Раньше Благовещенск отличался тем, что без паспорта не заедешь, а сейчас дебильный закон, как будто я не найду, где купить выпить!

  • tankist btb

    tankist btb
    4 минуты назад

    подарок Кожемяки

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