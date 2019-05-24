В Благовещенске пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия»

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26 мая в Благовещенске состоится предварительное голосование партии «Единая Россия» за кандидатов, которые впоследствии будут выдвинуты ею на выборы в Благовещенскую гордуму. Отдать свой голос может любой житель областного центра, достигший возраста 18 лет.

Всего в Благовещенске в этот день будут работать 30 счетных участков на каждом избирательном округе. Узнать его расположение по своему округу можно двумя способами – на официальном сайте предварительного голосования – pg.er.ru, а также позвонив по телефону горячей линии – 770-174. Линия будет доступна в единый день предварительного голосования 26 мая с 08:00 до 20:00, сообщается на сайте амурского отделения «ЕР».

Предварительное голосование 26 мая будет проходить по всей России. Счетные участки примут россиян с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Выборы в Благовещенскую городскую думу состоятся 8 сентября.