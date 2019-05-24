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сегодня, 17:33 5

В Благовещенске пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия»

В Благовещенске пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия»
Фото: Амур.инфо

26 мая в Благовещенске состоится предварительное голосование партии «Единая Россия» за кандидатов, которые впоследствии будут выдвинуты ею на выборы в Благовещенскую гордуму. Отдать свой голос может любой житель областного центра, достигший возраста 18 лет.

Всего в Благовещенске в этот день будут работать 30 счетных участков на каждом избирательном округе. Узнать его расположение по своему округу можно двумя способами – на официальном сайте предварительного голосования – pg.er.ru, а также позвонив по телефону горячей линии – 770-174. Линия будет доступна в единый день предварительного голосования 26 мая с 08:00 до 20:00, сообщается на сайте амурского отделения «ЕР».

Предварительное голосование 26 мая будет проходить по всей России. Счетные участки примут россиян с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Выборы в Благовещенскую городскую думу состоятся 8 сентября.

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#выборы #партии

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Комментарии
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  • Душелюб

    Душелюб
    2 часа назад

    эта партия умерла вместе с пенсионной реформой

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ещё раньше.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Видали видос, где школотрон на последнем звонке втащил с локтя депутатше едросихе? Я весь день ржу с него

  • Sq

    Sq
    1 час назад

    хабаровчане прислали, там тож предварительное голосование у ер, только в зак.с. выборы:

  • Sq

    Sq
    1 час назад

    инструкция карусельщика

    сложная схема

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