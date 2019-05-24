Главный амурский спасатель заработал 3,2 миллиона рублей

Главное управление МЧС России по Амурской области опубликовало сведения о доходах за 2018 год. Глава ведомства Матвей Гибадулин заработал за год 3 226 830 рублей. В собственности начальника: квартира площадью 71 квадратный метр, земельный участок – 29 квадратов, гараж и автомобиль Hyundai Santafe.

Первый заместитель главы ведомства Игорь Смирнов отчитался о доходе в размере 2 083 519 рублей. У Смирнова в социальном найме квартира площадью 53,1 квадратного метра. Есть легковой автомобиль Nissan Murano. Доходы заместителя начальника Сергея Чебыкина в 2018 году составили 1 630 706 рублей. Главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев заработал 1 167 505 рублей.

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#МЧС #финансы

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Наталья Храмова