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Рыбаки поймали в реке опасную акулу (видео)

Рыбаки поймали в реке опасную акулу (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Два друга Джошуа Джоргенсен и Райан Нитц поймали опасную акулу весом 181 килограмм. Американцы давно занимаются рыбным промыслом, а славу они получили после того, как стали вылавливать опасных животных из водоемов.

Парни уже несколько лет занимаются спортивной рыбалкой и после поимки опасных животных часто отпускают их обратно, но в этот раз им попалась настоящая тупорылая акула.

На видео друзья пояснили, что охота шла во Флориде, США. В одной из рек штата они заметили акулу и решили, что им непременно надо с ней познакомиться поближе. Забросив наживку (другую рыбу) в реку, они стали выжидать реакции акулы. Не прошло и минуты, как животное клюнуло, сообщает Life.

Они выяснили, что это 181-килограммовая бычья, или тупорылая акула – самая опасная в этом виде. Бычьи акулы особенно жестоки, не терпят никаких раздражителей и всегда охраняют свою территорию и не пускают чужих. Они очень часто заплывают в реки. Рыболовы быстро сфотографировались с хищником и отпустили его на волю.

Парни выложили ролик на YouTube, и пользователи активно стали комментировать ролик: «Бычьи акулы – самые агрессивные акулы... И они могут жить в реке», «Я тут на выходных планировал съездить на речку – порыбачить и поплавать. Что ж, думаю, не стоит».

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#животные #США

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