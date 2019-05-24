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сегодня, 17:15 0

Главу Селемджинского района оштрафовали на 5 тысяч рублей

Главу Селемджинского района оштрафовали на 5 тысяч рублей
Фото: bipbap.ru

Глава Селемджинского района привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Установлено, что 17 января 2019 года амурчанин письменно обратился в районную администрацию, его обращение было принято и зарегистрировано. Но ответ на него мужчина так и не получил.

По факту нарушения администрацией Селемджинского района порядка рассмотрения обращений прокуратура района в отношении главы администрации возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного материала требования прокурора удовлетворены, виновному лицу назначен штраф в размере 5 000 рублей.

Одновременно с этим главе района внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены, ответ на обращение направлен, сообщает прокуратура региона.

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