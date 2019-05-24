Жительница Благовещенска пытается засудить альфонса

Жительница Благовещенска подала заявление в полицию на мужчину, с которым у нее были близкие отношения. По ее словам, он периодически пытался жить за ее счет, выпрашивал деньги, а в завершение обокрал, похитив спрятанные в ее квартире деньги.

Татьяна (имя женщины изменено – Прим. ред.) считает, что стала жертвой манипулятора, который стремился жить за ее счет. Она уверена, что подобным образом он поступал до нее и с другими женщинами.

«Ему 24 года, он, в принципе, приличный интеллигентный молодой человек, работает преподавателем, – рассказала Татьяна. – И при этом очень умелый манипулятор. Сблизившись с женщиной, он ловко давит на жалость, на чувства. Говорит, как ему тяжело и плохо. Может написывать, что ходит в районе моего дома и не может не думать обо мне – напрашивается в гости. Приходит с пустыми руками, ужинает. А потом обнаруживается пропажа денег».

Женщина рассказала, что, подозревая что-то, наличные деньги ему никогда не давала. Но периодически вынуждена была оплачивать совместные траты: покупку продуктов, например, развлечения.

«Поехали в Хэйхэ. Он сказал, что у него возникли проблемы с банковской картой, так что расходы пришлось оплачивать мне: отель, питание. Он извинялся, обещал вернуть. Действовал очень тонко, а платить приходилось мне», – привела пример Татьяна.

Несколько раз после встреч она замечала, что у нее пропадала наличность: три, пять тысяч рублей. А в конце их отношений, когда Татьяна, уже заподозрившая, что ее молодой человек ведет себя, как альфонс, он нашел в квартире спрятанную валюту и украл.

«Я обратилась в полицию, по моему заявлению завели уголовное дело, – рассказала женщина. – Сначала он отпирался, но потом вернул часть денег. А еще стало известно, что этот молодой человек женат и у него есть ребенок, хотя раньше он уверял меня, что никого у него нет».

В полиции Благовещенска подтвердили, что 21 мая на основании заявления жительницы Благовещенска было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется расследование.

Татьяна пояснила, что обратилась в информагентство «Амур.инфо» для того, чтобы разыскать других пострадавших от действий альфонса. По ее мнению, действовал он умело, видимо, имеет опыт. Работы полноценной у него нет, так что «пожертвования» женщин для него, по мнению Татьяны, являются источником дохода.