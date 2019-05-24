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Диетологи посоветовали есть шаурму во время перекусов

Диетологи посоветовали есть шаурму во время перекусов
Фото: Paul Istoan с сайта Pixabay

Эксперты рассказали что практически вся шаурма, изготовляемая на улице, является диетическим питанием, так как в ней нет ничего лишнего. Об этом РИА Новости рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.

Рост ожирения среди россиян, по данным Роспотребнадзора, за последние восемь лет увеличился вдвое. Более 30 % россиян страдают от избыточного веса. Причиной этому называют нехватку в питании белка, но переизбыток жира.

Врачи рекомендуют питаться по пять раз в день, а во время перекусов пить кисломолочные продукты или есть овощи или фрукты.

Врач-диетолог сообщил, что если правильно питаться возможности нет, то вместо овощей и фруктов подойдет шаурма. По его мнению, с точки зрения правильного питания в шаурме есть все, что необходимо организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.

«Есть две проблемы: производители шаурмы норовят добавить в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать. Второе – на кончиках шаурмы тесто, которое перекручено в несколько раз, и если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое – белок, углеводы и клетчатку», – рассказал Обложко.

«Если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу», – отметил диетолог.

Если найти шаурму без масла не удалось, всегда можно забежать в сеть быстрого питания, успокаивает диетолог. Он считает, что даже в таких заведениях еда может быть полезной. Например, части курицы или овощной салат.

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#здоровье

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