В Амурской области засеяли более 201 тысячи гектаров ранними зерновыми

Амурские аграриии завершают сев ранних зерновых культур. Пшеницу, ячмень, овёс и тритикале полностью засеяли в шести районах области. Всего ранними зерновыми в регионе засеяно более 201 тысячи гектаров. Впереди остальных районов по севу ранних зерновых идут Благовещенский, Белогорский, Ивановский, Ромненский, Серышевский и Тамбовский районы.

По плану амурские аграрии должны засеять овсом, пшеном, ячменём и тритикале почти 300 тысяч гектаров. По севу пшеницы лидирует Тамбовский район. Здесь засеяно почти 29 тысяч гектаров. Ячменя в этом районе тоже засеяли больше, чем в остальных, – около 13 тысяч гектаров. По севу овса впереди всех идут Благовещенский и Белогорский районы, они засеяли этой культурой 3,5 тысячи гектара. Тритикале сеют только в 4 районах области: Ивановском, Мазановском, Шимановском и Свободненском, который опередил всех, засеяв более 700 гектаров.

Яровой сев начался почти во всех районах Приамурья, кроме Сковородинского и городов Благовещенск и Белогорск. Здесь эти культуры выращивать не планируется. По яровому севу примером для остальных стал Тамбовский район, засеявший яровыми культурами почти 130 тысяч гектаров. Всего по области яровыми засеяно 605,5 тысячи гектаров. По плану – более 1 миллиона гектаров.

Главную культуру Приамурья – сою – должны посеять на площади более 921 тысячи гектаров. Это меньше, чем в прошлом году, на 70 тысяч гектаров. Пока засеяли 379 тысяч гектаров. На опережение по посеву сои работает Тамбовский район, засеяв царицей амурских полей более 82 тысяч гектаров.

К посадке картофеля приступили девять районов области из предполагаемых 14. Это Белогорский, Благовещенский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Октябрьский, Свободненский, Серышевский и Тамбовский. Вместе они должны выполнить план, высадив картофель более чем на 2 тысячах гектаров земли. Работы выполнены уже больше чем наполовину. Больше всего картофеля высадили в Благовещенском районе, обработав 805 гектаров полей.

Сев овощей начался только в 4 районах Приамурья: Тамбовском, Серышевском, Свободненском и Благовещенском. Последний опередил остальных, засеяв овощами 130,5 гектара. Вместе эти районы обработали более 205,5 гектара земель, высадив овощи. Планируется засадить ими почти 560 гектаров

Кормовые культуры в этом году займут более 21 тысячи гектаров. Площадь под кормовые культуры увеличилась более, чем на 30 % по сравнению с прошлым годом. Пока их высадили на 10 тысячах гектаров. В лидерах – Тамбовский район. Здесь кормовые культуры высадили более чем на 3 тысячах гектаров.

В этом году планируется засеять 1 миллион 280 тысяч гектаров амурских полей. Это такая же площадь посевов, что и в прошлом году. Прогнозируется, что в этом году валовый сбор зерновых будет в объёме 440 тысяч тонн, сои – 1 242 тысячи тонны.

Амурские аграрии на весенние полевые работы взяли согласованные льготные краткосрочные кредиты на сумму более 2 миллионов рублей. Объём субсидий на этот год составил почти 129,5 миллиона рублей.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4-м в рейтинге и заняв, 2-е место в рейтинге по производству продукции растениеводства, сообщает областное правительство.