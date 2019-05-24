Момент ДТП с четырьмя пострадавшими в Благовещенске попал на видео

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее момент жесткого ДТП в Благовещенске, которое произошло 23 мая. В аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Участниками ДТП стали два автомобиля – Toyota Dyna и Toyota Wanguard. На видео видно, что Wanguard (черного цвета) «вытолкнул» с перекрестка белую Dyna – такой силы получилось столкновение.

Как сообщало Амур.инфо, в аварии пострадали водители обоих авто, а также пассажиры Wanguard – 8-летний мальчик и женщина.