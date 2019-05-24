Стало известно, сколько заработали глава амурской полиции и прокурор области

Прокуратура Амурской области и полиция региона опубликовали сведения о доходах за 2018 год. Прокурор Приамурья Руслан Медведев заработал 3 977 305 рублей. Это меньше, чем в 2017 году. Тогда глава областной прокуратуры отчитался о доходе в размере 6 197 506 рублей. Уточняется, что в этот период прокурор продал квартиру.

Судя по отчету 2018 года, в собственности Руслана Медведева две квартиры площадью 105,6 и 39,6 квадратного метра и автомобиль Nissan Murano. Супруга прокурора получила доход в размере 1 940 230 рублей. В ее собственности квартира площадью 60,3 квадратного метра.

Доходы начальник УМВД по Амурской области Николая Аксенова составили 2 672 048 рублей. Главный полицейский региона имеет в собственности 2 земельных участка. В совместной собственности у него квартира площадью 46,4 квадратного метра, и 2 гаража. Транспорта Николай Аксенов не имеет. Супруга начальника управления заработала в 2 раза больше – 4 805 587 рублей. В ее индивидуальной собственности 2 квартиры площадью 100,8 и 34,1 квадратного метра.