В Бразилии женщина выходит замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой в мире женщиной, которая выйдет замуж за саму себя. 38-летняя бразильянка устала ждать суженого, поэтому решила, что лучше пары, чем она сама, уже не отыщет.

Торжественная церемония бракосочетания состоится 26 мая. Она пригласила на свадьбу близких друзей, к алтарю ее поведет 21-летняя дочь, а саму церемонию проведет близкая подруга. При этом после свадьбы женщина не против начать отношения с мужчиной.

Она пообещала, что покажет в прямом эфире свадьбу на своих страницах в социальных сетях.

«Многие женщины мечтают выйти замуж облачёнными в свадебное платье, «сологамная» свадьба предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнёре. Любовь к себе – самая искренняя любовь», – поделилась невеста Жуссара Дутра Коту, сообщает Eg.ru.

Вместо обмена кольцами с самой собой Коту сделает татуировку в виде женщины с крыльями бабочки. Эта наколка будет обозначать независимость. Также невеста обещает, что накормит гостей большим тортом.

Как выяснилось позже, это не первый случай. Ранее за самих себя выходили замуж женщины в США, Франции и Голландии. Также однажды девушка вышла замуж за труп возлюбленного, а другая обручилась с железнодорожной станцией. Более комичными, но также не зарегистрированными официально были браки с пылесосом, змеей, козлом, собакой и даже однажды мужчина женился на девушке, которая является персонажем в видеоигре.