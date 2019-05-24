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сегодня, 15:29 3

Памятник в честь заключения Айгунского договора под Благовещенском приводят в порядок

Памятник в честь заключения Айгунского договора под Благовещенском приводят в порядок
Фото: instagram.com/csnamur

Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области сообщил в Инстаграме, что идут ремонтные работы на памятнике в честь заключения Айгунского договора. Этот памятник расположен в Благовещенском районе, в двух километрах юго-западнее Благовещенска.

В учреждении ИА «Амур.инфо» пояснили, что речь идет, скорее, не о ремонте, а о приведении объекта в порядок. Ему предстоит генеральная уборка. Над памятником натянули тент.

Айгунский договор датируется 1858 годом. Его заключили Российская империя и цинский Китай, тем самым установив русско-китайскую границу по реке Амур.

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#память

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Комментарии
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  • Bender

    Bender
    3 часа назад

    А амур.инфо не знает где границы Благовещенска. Этот памятник на территории города.

  • full

    full
    3 часа назад

    Этот памятник расположен в Благовещенском районе, в двух километрах юго-западнее Благовещенска. - Боюсь, что это уже Китай...

  • Путник

    Путник
    2 часа назад

    История это тема, а если учесть, что официальная во многом претерпела правки, искажения, прямую фольсификацию, то тем более! К примеру данный договор. А почему он понадобился? Почему граф Муравьев нарушил предписание царя и появился на Амуре тайными тропами? Почему и для чего губернатора ждал в Охотске святитель Иннокентий? Откуда прибыл Иннокентий и цель его приезда.

    Почему китайцы, взявшие Албазино, не просто увели пленных, но и определили их в гвардию?

    Считается, что Айгуньский договор приумножил земли Руси, но так ли это? Где на самом деле проходила граница до подписания договора?

    Любопытно, не так ли?

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