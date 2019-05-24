Памятник в честь заключения Айгунского договора под Благовещенском приводят в порядок

Фото: instagram.com/csnamur

Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области сообщил в Инстаграме, что идут ремонтные работы на памятнике в честь заключения Айгунского договора. Этот памятник расположен в Благовещенском районе, в двух километрах юго-западнее Благовещенска.

В учреждении ИА «Амур.инфо» пояснили, что речь идет, скорее, не о ремонте, а о приведении объекта в порядок. Ему предстоит генеральная уборка. Над памятником натянули тент.

Айгунский договор датируется 1858 годом. Его заключили Российская империя и цинский Китай, тем самым установив русско-китайскую границу по реке Амур.