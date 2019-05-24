День пограничника, «Мастер и Маргарита», «Большое Фикси-шоу»: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске масштабно отметят День пограничника. Покажут спектакль «Мастер и Маргарита», в котором сыграют Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Михаил Горский и другие приезжие актеры. Также в город привезут шоу от создателей мультсериала «Фиксики».

Суббота, 25 мая

В 09:00 начнется футбольный турнир смешанных команд «Кубок отцов». Соревнования пройдут на стадионе «Спартак» в двух возрастных группах: 2006-2008 и 2009-2012 годов рождения.

Дом ремесел в 10:00 приглашает на мастер-класс по народной кукле и мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

В 11:00 состоится чемпионат Благовещенска по тайм-аттак, 1 этап. Место проведения: картодром на 8 километре Новотроицкого шоссе.

Театр кукол устроит театрализованный праздник «В сказку дверь отворись!». Начало в 11:00.

Театр драмы покажет спектакль «Селфи со склерозом». Начало в 18:00.

В 19:00 в большом зале ОКЦ можно посмотреть спектакль «Мастер и Маргарита».

Воскресенье, 26 мая

В Доме ремесел в 10:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетение.

Также в 10:00 состоится первенство Благовещенска по тяжелой атлетике среди молодежи. Место проведения: с/к «Олимп».

Кроме того, 26 мая пройдут праздничные мероприятия в честь Дня пограничника. На площади Победы с 10:00 до 11:00 состоится торжественное построение сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Амурской области; возложение гирлянд к мемориалу воинам-амурцам; торжественное прохождение парадного расчета сотрудниками управления; прохождение пограничных кораблей и катеров по реке Амур (напротив Триумфальной арки); показательные выступления служебных собак.

На набережной в районе Триумфальной арки с 11:00 до 12:30 в честь праздника состоится концертная программа с участием вокальной группы Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы» и творческих коллективов Благовещенска.

В областной филармонии состоится «Класс-концерт» – выпускной театра танца «Дефи». Начало в 15:00.

Парк Дружбы в 15:00 приглашает на День здоровья. Там состоится показательная тренировка по кикбоксингу с мастер-классом.

В 17:00 в парке Дружбы начнется концертная программа, посвященная Дню славянской письменности и культуры.

В Grand Arena Ostrova в 17:00 пройдет шоу от создателей мультсериала «Фиксики» под названием «Большое Фикси-шоу».

С 18:00 на набережной реки Амур (в районе Триумфальной арки) в рамках проекта «Культурный город» состоится культурная программа. Участников площадки ожидает: огненное шоу от театра огня «Одержимые», зумба-тренировка, мастер-класс по рисованию аэрозольными красками.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Раз - ромашка, два - ромашка». А театр драмы в 18:00 приглашает на спектакль «Селфи со склерозом».