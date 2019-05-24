Житель Среднебелой убил собутыльника за повышенное внимание к даме сердца

В селе Среднебелая Ивановского района произошло убийство. Двое мужчин выпивали вместе. После того как гость выказал повышенное внимание сожительнице хозяина, тот напал на него и зарезал ножом.

Согласно материалам уголовного дела, 18 марта 2019 года в селе Среднебелая двое знакомых вместе выпивали. Собрались они на зимней кухне одного из собутыльников, ранее неоднократно судимого за хищения чужого имущества. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора на почве высказанного повышенного внимания гостя к сожительнице хозяина дома. Возник конфликт. Последний несколько раз ударил приятеля ногами по голове. Затем нанес несколько ударов ножом в грудную клетку и живот. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления.

Следственный отдел по Ивановскому району возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Ивановского района, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.