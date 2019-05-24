Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:07 3

Житель Среднебелой убил собутыльника за повышенное внимание к даме сердца

Житель Среднебелой убил собутыльника за повышенное внимание к даме сердца
Фото: ru.depositphotos.com

В селе Среднебелая Ивановского района произошло убийство. Двое мужчин выпивали вместе. После того как гость выказал повышенное внимание сожительнице хозяина, тот напал на него и зарезал ножом.

Согласно материалам уголовного дела, 18 марта 2019 года в селе Среднебелая двое знакомых вместе выпивали. Собрались они на зимней кухне одного из собутыльников, ранее неоднократно судимого за хищения чужого имущества. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора на почве высказанного повышенного внимания гостя к сожительнице хозяина дома. Возник конфликт. Последний несколько раз ударил приятеля ногами по голове. Затем нанес несколько ударов ножом в грудную клетку и живот. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления.

Следственный отдел по Ивановскому району возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Ивановского района, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Просмотров всего: 737

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В микрорайоне иномарка потеряла колесо, спровоцировав ДТП
Общество 2

Жительница Благовещенска пытается засудить альфонса
Происшествия

Момент ДТП с четырьмя пострадавшими в Благовещенске попал на видео
Происшествия 14

Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • 028rus

    028rus
    5 часов назад

    Повышенное внимание будет к даме сердца когда он сядит)))

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Заголовочек - супер!

    Похоже проблема только в этом, а суть по барабану.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    заголовок огонь. ситуация - чмо и сумерки человечества. в биореактор всех троих

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь