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24мая
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сегодня, 15:00 2

Центробанк не гарантирует ипотеку до 8 % в 2021 году

Центробанк не гарантирует ипотеку до 8 % в 2021 году
Фото: ru.depositphotos.com

Ипотечная ставка вряд ли опустится до 8 % к 2021 году, так как не решены вопросы с инфляционными ожиданиями и банковскими рисками. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина 23 мая на комитете Госдумы по бюджету.

Средняя ипотечная ставка в России сейчас составляет 10,4 %. В феврале президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поручил российскому правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до 8 % годовых до 2024 года. 14 мая в Госдуме первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что при отсутствии чрезвычайных внешних шоков ставку удастся понизить в течение 3 лет, пишет «Парламентская газета».

Как сообщало Амур.инфо, глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 7–8 % уже в конце 2020 года. Однако, по словам Эльвиры Набиуллиной, гарантировать снижение ипотечной ставки раньше отведенного президентом срока было бы некорректно. «Ставка в 8 % – такая задача поставлена, и, на наш взгляд, задача реальная, но гарантировать, что это случится в 2021 году, нельзя», – сказала глава Центробанка.

Набиуллина пояснила, что показатель зависит от макроэкономической стабильности, уровня инфляции, рисков ипотечного кредитования, инфляционных ожиданий населения, а кроме того, от внешних вызовов и других чувствительных для финансового рынка тем.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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    1 час назад

    Такая возня, как будто ипотеку под три процента хотят предложить... 8 процентов годовых означает, что вы подарите банкирам полторы квартиры, купив себе одну. Это, если на двадцать лет брать. Благодетели хреновы.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    В Рашке даже и 8 было бы шикарно. Но сомневаюсь. Тем более Центробанк вообще принадлежит не государству, а непонятным пиндоским конторам. Только вот его не спешат чёт иностранным агентом объявлять. Все короче мутно в нашей тупой стране. Хоть школьники подрастающие радуют.

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