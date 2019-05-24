В Благовещенске рассказали и показали, какими будут канатная дорога и терминальная станция

24 мая на форуме «Пространственное развитие приграничных регионов», который прошел в «Точке кипения», впервые представили концепцию канатной дороги. По ней будут перевозить в Китай и обратно больше 450 человек в час, в день – около 7 тысяч. В терминале расположатся объекты культуры, тематические зоны, дьюти фри, прогулочная терраса и лестница в виде амфитеатра.

«Хотелось бы отметить, что это мировой прецедент. Никогда в мире не проектировалась, не строилась трансграничная канатная дорога, которая соединяет два государства, тем более через реку», – отметил руководитель проекта Семен Москалик.

Канатную дорогу сконструируют по принципу фуникулера. На ней будут 4 линии, по каждой из которых поедут гондолы вместимостью 60 человек каждая. В итоге пересечь границу за час смогут 457 человек, а за весь день – 6-7 тысяч. Интервал между рейсами не превысит 15 минут.

Руководитель проекта отметил удобство локации для терминалов. Они расположатся в центре города, поэтому туристы или работники сразу окажутся в центральных частях обоих региональных столиц.

Прибыв на противоположную часть Амура, перед пунктом пропуска пассажир попадет в представительское пространство. Здесь он сможет познакомиться с культурными объектами страны, галереями, тематически оформленными зонами, событийными культурными площадками.

Все это будет находиться в одном общем здании – четырехэтажной терминальной станции. Она займет около 20 тысяч квадратных метров. Кроме терминальной станции, на участке в 5 гектаров расположится платформа канатной дороги, зона загрузки. Оставшуюся площадь благоустроят для парковки и проведения городских мероприятий.

Весь фасад терминальной станции выполнят из светопрозрачных конструкций, его подсветят. На первом этаже разместятся торговые помещения, ресторан и зона загрузки. Часть второго этажа займут оставшиеся коммерческие павильоны, терраса, с которой будет открываться вид на Хэйхэ и Благовещенск. Дальше появятся зоны таможенного, паспортного, фитосанитарного контроля и транспортировки туристов на противоположный берег. В проекте предусмотрена лестница в виде амфитеатра для проведения различных мероприятий.

Площадь в 3 тысячи квадратов займут арендные площади. Около тысячи квадратных метров из них – магазин беспошлинной торговли дьюти фри.

Концепцию терминала разработали по проекту одного из ведущих архитектурных бюро мира с офисом в Амстердаме, Шанхае и ряде других крупных мегаполисов. Компания имеет большой опыт проектирования канатных дорог, которые, в том числе, выполняют роль городского транспорта. Это бюро стало победителем закрытого международного конкурса, который по своей инициативе организовал инвестор. В нем участвовало около 40 лучших архитектурных бюро России и мира.

С точки зрения позиционирования проект имеет международный, региональный и городской масштабы, считают его авторы. С точки зрения регионального масштаба разработка даст мощный импульс развитию местной экономики обоих городов. С точки зрения городского – станет катализатором развития городской среды, в Благовещенске, например, для территории проекта «Золотой мили».