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сегодня, 15:05 13

В Благовещенске рассказали и показали, какими будут канатная дорога и терминальная станция

В Благовещенске рассказали и показали, какими будут канатная дорога и терминальная станция

24 мая на форуме «Пространственное развитие приграничных регионов», который прошел в «Точке кипения», впервые представили концепцию канатной дороги. По ней будут перевозить в Китай и обратно больше 450 человек в час, в день – около 7 тысяч. В терминале расположатся объекты культуры, тематические зоны, дьюти фри, прогулочная терраса и лестница в виде амфитеатра.

«Хотелось бы отметить, что это мировой прецедент. Никогда в мире не проектировалась, не строилась трансграничная канатная дорога, которая соединяет два государства, тем более через реку», – отметил руководитель проекта Семен Москалик.

Канатную дорогу сконструируют по принципу фуникулера. На ней будут 4 линии, по каждой из которых поедут гондолы вместимостью 60 человек каждая. В итоге пересечь границу за час смогут 457 человек, а за весь день – 6-7 тысяч. Интервал между рейсами не превысит 15 минут.

Руководитель проекта отметил удобство локации для терминалов. Они расположатся в центре города, поэтому туристы или работники сразу окажутся в центральных частях обоих региональных столиц.

Прибыв на противоположную часть Амура, перед пунктом пропуска пассажир попадет в представительское пространство. Здесь он сможет познакомиться с культурными объектами страны, галереями, тематически оформленными зонами, событийными культурными площадками.

Все это будет находиться в одном общем здании – четырехэтажной терминальной станции. Она займет около 20 тысяч квадратных метров. Кроме терминальной станции, на участке в 5 гектаров расположится платформа канатной дороги, зона загрузки. Оставшуюся площадь благоустроят для парковки и проведения городских мероприятий.

Весь фасад терминальной станции выполнят из светопрозрачных конструкций, его подсветят. На первом этаже разместятся торговые помещения, ресторан и зона загрузки. Часть второго этажа займут оставшиеся коммерческие павильоны, терраса, с которой будет открываться вид на Хэйхэ и Благовещенск. Дальше появятся зоны таможенного, паспортного, фитосанитарного контроля и транспортировки туристов на противоположный берег. В проекте предусмотрена лестница в виде амфитеатра для проведения различных мероприятий.

Площадь в 3 тысячи квадратов займут арендные площади. Около тысячи квадратных метров из них – магазин беспошлинной торговли дьюти фри.

Концепцию терминала разработали по проекту одного из ведущих архитектурных бюро мира с офисом в Амстердаме, Шанхае и ряде других крупных мегаполисов. Компания имеет большой опыт проектирования канатных дорог, которые, в том числе, выполняют роль городского транспорта. Это бюро стало победителем закрытого международного конкурса, который по своей инициативе организовал инвестор. В нем участвовало около 40 лучших архитектурных бюро России и мира.

С точки зрения позиционирования проект имеет международный, региональный и городской масштабы, считают его авторы. С точки зрения регионального масштаба разработка даст мощный импульс развитию местной экономики обоих городов. С точки зрения городского – станет катализатором развития городской среды, в Благовещенске, например, для территории проекта «Золотой мили».

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#Китай #строительство

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    5 часов назад

    Пока построят, все отсюда свалят.

    А так конечно красиво!!!

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Красиво, но и набережную планировали красивой, но денег только на плитку хватило.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    место то точно указали? Ранее планировали где то в районе Театральной.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Вопрос в другом, будут ли успевать таможенники в пунктах пропуска, обслуживать 457 человек, за 20 минут (ладно, за 30)?

  • trueliarliar

    trueliarliar
    4 часа назад

    "....Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей......" 12 стульев

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    На отоплении разорятся

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад



    ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ



    Терминальная стадия - последняя стадия болезни, по сути смертный приговор.

    Терминальная станция - ...

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Да нифига. Все отрегулируют.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Это все конечно интересно, а вот смогут ли сотрудники таможни за час пропустить 457 человек?

  • хаййп

    хаййп
    2 часа назад

    Нашли инвестора? Или китайцы денег на канатку дадут?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Оксана Руденко, смените, наконец, неграмотного работника,

    (назвать его журналистом никак нельзя). Мало нам речки Сковородины, так терминальную станцию

    строят на берегу





    терминальная станция - это... Что такое терминальная...

    normative_reference_dictionary.academic.ru›77525…

    терминальная станция — Совокупность функционально связанных периферийных устройств, обеспечивающая взаимодействие и обработку данных отдельного пользователя терминальной системы, локальной вычислительной... Читать ещё





    То, что строится, это терминал!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Терминальная станция - это безграмотно с позиции русского языка. Переводчику надо ставить оценку неудовлетворительно. Правильно - конечная остановка.

  • full

    full
    43 минуты назад

    А когда так же красиво нам расскажут за городскую канализацию и ливневки?

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