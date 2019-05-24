Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти

Жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти. Областной суд оставил без изменения решение Чудовского районного суда, и оно вступило в силу. В апелляционной жалобе защита отмечала, что действия Картыжева не являются хулиганством, а выражают несогласие с политикой президента.

РБК сообщает, что обвиняемый опубликовал в соцсетях 31 марта два сообщения «с информацией в неприличной форме», в которых нашли признаки оскорбления человеческого достоинства и неуважения к обществу и власти. Издание «ВНовгороде.ру» уточняло, что записи адресовались Владимиру Путину. Это первое дело по статье о неуважении к власти.

Закон об ответственности за оскорбление власти вступил в силу 29 марта одновременно с законом о распространении фейковых новостей. За неуважение к власти для гражданских лиц предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.