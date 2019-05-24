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сегодня, 14:34 14

Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти

Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти
Фото: ru.depositphotos.com

Жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти. Областной суд оставил без изменения решение Чудовского районного суда, и оно вступило в силу. В апелляционной жалобе защита отмечала, что действия Картыжева не являются хулиганством, а выражают несогласие с политикой президента.

РБК сообщает, что обвиняемый опубликовал в соцсетях 31 марта два сообщения «с информацией в неприличной форме», в которых нашли признаки оскорбления человеческого достоинства и неуважения к обществу и власти. Издание «ВНовгороде.ру» уточняло, что записи адресовались Владимиру Путину. Это первое дело по статье о неуважении к власти.

Закон об ответственности за оскорбление власти вступил в силу 29 марта одновременно с законом о распространении фейковых новостей. За неуважение к власти для гражданских лиц предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Просмотров всего: 1161

#закон #происшествия #российская власть #суды

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    А где можно посмотреть эти сообщения «с информацией в неприличной форме»?

  • physic1

    physic1
    4 часа назад

    УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ,УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ.....

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    4 часа назад

    physic1УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ,УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ.....


    И в хвост и в гриву. Все мы ее любим в разные дыры.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Sheldon Cooper

    physic1

    УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ,УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ.....



    И в хвост и в гриву. Все мы ее любим в разные дыры.


    "Вторым будешь?" (с)



  • Толстопуз

    Толстопуз
    4 часа назад

    Sheldon Cooper

    physic1

    УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ,УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ.....



    И в хвост и в гриву. Все мы ее любим в разные дыры.


    Скорее наоборот. Власть имеет подведомственное население. Причем во все отверстия и даже в ножевые ранения

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Эх... была б зарплата повыше... я б тогда высказалась на всю соточку

  • Толстопуз

    Толстопуз
    4 часа назад

    ЛайКа

    Эх... была б зарплата повыше... я б тогда высказалась на всю соточку



    Аккуратней. Высокая з\п не гарантирует от посещения лечебного-воспитательного профилактория

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Толстопуз

    ЛайКа

    Эх... была б зарплата повыше... я б тогда высказалась на всю соточку



    Аккуратней. Высокая з\п не гарантирует от посещения лечебного-воспитательного профилактория



    Думаете могу превысить пределы допустимого?! Я же... всё же девочка воспитанная, но на многоэтажный послать могу))



    Стало интересно... а что там в том профилактории сделают со мной?



  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    4 часа назад

    ЛайКа
    Sheldon Cooper

    physic1

    УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ,УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ.....



    И в хвост и в гриву. Все мы ее любим в разные дыры.


    "Вторым будешь?" (с)





    Групповуху предлагаешь? Я только за))

  • Толстопуз

    Толстопуз
    4 часа назад

    ЛайКа

    Толстопуз

    ЛайКа

    Эх... была б зарплата повыше... я б тогда высказалась на всю соточку



    Аккуратней. Высокая з\п не гарантирует от посещения лечебного-воспитательного профилактория



    Думаете могу превысить пределы допустимого?! Я же... всё же девочка воспитанная, но на многоэтажный послать могу))

    Стало интересно... а что там в том профилактории сделают со мной?



    Небо в клеточку, друзья в полосочку

  • Альтер

    Альтер
    3 часа назад

    А среди сотрудников МВД провели опрос смогут ли они стрелять в народ

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Sheldon Cooper

    ЛайКа

    Sheldon Cooper

    physic1

    УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ,УВАЖАЮ ВЛАСТЬ, УВАЖАЮ ВЛАСТЬ.....



    И в хвост и в гриву. Все мы ее любим в разные дыры.


    "Вторым будешь?" (с)



    Групповуху предлагаешь? Я только за))


    А с каких пор двое - это групповуха?



    Походу в одном классе учились с тем у кого от 0,00 до 0,03 = 300%



  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Толстопуз

    Небо в клеточку, друзья в полосочку



    Эх... Не светит мне... зарплата слишком маленькая

    Хотяяяяя... ещё пара таких "реформ" и могу сорваться

  • Душелюб

    Душелюб
    3 часа назад

    а чё не триста?

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