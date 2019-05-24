В Приамурье начались выпускные экзамены

В Амурской области ученики 9 классов начали сдавать экзамены. В пятницу, 24 мая, около 500 амурских выпускников начали сдавать экзамены по иностранному языку. ОГЭ начался в 10 утра.

Первый экзамен для девятиклассников будет проходить два дня, сообщает пресс-служба областного правительства.

497 выпускников 9-х классов сдают английский язык. 24 мая экзаменация проходит в письменной форме, 25 мая – в устной. На решение задания каждому участнику ОГЭ по иностранному языку дается 15 минут. В аудиторию одновременно могут зайти только 2 ученика.







В общей сложности в амурских школах работали 38 пунктов сдачи экзамена по иностранному языку. На одном пункте максимально могли находиться только 40 экзаменующихся. Свои результаты по английскому языку выпускники узнают 5 июня.







Следующий ОГЭ пройдет 28 мая. В этот день выпускники 9-х классов будут показывать знания по русскому языку. Этот предмет обязателен для всех. Сдавать его будут 9 205 юных амурчан.

Единый государственный экзамен, который сдают выпускники 11-х классов, начнется в регионе 27 мая. Первыми его сдадут те, кто выбрал географию и литературу.

В этом году амурские 11-классники впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Желающих набралось 18 человек. Двое сдали экзамен в досрочный период. Остальные 16 человек проэкзаменуются 5 июня – письменно, 8 июня – устно.







Всего в 2019 году в Приамурье заканчивают школу 13 768 выпускников. Большая часть из них – 9 205 – девятиклассники, 4 563 – 11-классники.