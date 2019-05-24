В Благовещенске дети занимались «паркуром» возле дороги с интенсивным движением (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в Благовещенске. Героями ролика стали двое детей, которые играли в опасные игры возле многополосной автодороги.

Ребята залезали на ограждение, которое проходит вдоль трассы. Один из них прохаживался, балансируя, по этому ограждению рядом с проезжающими машинами.

Приславшая видео женщина на условиях анонимности сообщила, что не смогла докричаться до этих детей: «Очень далеко было, и шум машин мешал». В дальнейшем юные горожане ушли. Это происходило 24 мая на Игнатьевском шоссе, напротив дома № 12/2.

«У самой сын их возраста, и прямо сердце замирало. Это я еще поздно снимать начала, он прошел еще много по этому забору, потом уже поняла, что нужно снять, чтобы родители увидели», – отмечает благовещенка.