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сегодня, 14:25 3

В Благовещенске дети занимались «паркуром» возле дороги с интенсивным движением (видео)

В Благовещенске дети занимались «паркуром» возле дороги с интенсивным движением (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в Благовещенске. Героями ролика стали двое детей, которые играли в опасные игры возле многополосной автодороги.

Ребята залезали на ограждение, которое проходит вдоль трассы. Один из них прохаживался, балансируя, по этому ограждению рядом с проезжающими машинами.

Приславшая видео женщина на условиях анонимности сообщила, что не смогла докричаться до этих детей: «Очень далеко было, и шум машин мешал». В дальнейшем юные горожане ушли. Это происходило 24 мая на Игнатьевском шоссе, напротив дома № 12/2.

«У самой сын их возраста, и прямо сердце замирало. Это я еще поздно снимать начала, он прошел еще много по этому забору, потом уже поняла, что нужно снять, чтобы родители увидели», – отмечает благовещенка.

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#дети #транспорт

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    5 часов назад

    И чё?

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    "он прошел еще много по этому забору" боится что упадет? А до дороги там метра 1,5 есть.

  • Путник

    Путник
    2 часа назад

    Ничего Вы не понимаете! Человек переживал, а то, что анонимно - времена ныне такие.

    Вот кто то за собак, спящих на детских площадках переживает, а кто то и детей не пропускает.

    Не так давно активист в микрахе наркоз битой гонял, но не поняли его...

    Жизнь...

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