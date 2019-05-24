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В Петербурге действовал мошенник с паспортом амурчанина

В Петербурге действовал мошенник с паспортом амурчанина
Фото: ru.depositphotos.com

22 мая правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в Санкт-Петербурге. Злоумышленник сдал квартиру в субаренду трем разным людям одновременно.

В конце апреля владелец квартиры на улице Ушинского подписал договор долгосрочной аренды с мужчиной, который представил паспорт на имя 39-летнего уроженца Амурской области. Они осмотрели жилье, проверили документы и ударили по рукам.

После майских праздников новоиспеченный арендатор сообщил владельцу квартиры, что он и его жена уедут из города с 17 по 21 мая. Вероятно, именно в эти даты мошенник заключил как минимум три договора аренды. Одной из потерпевших он сдал только что арендованную квартиру на 11 месяцев и взял предоплату 31 тысячу рублей. Женщина уже спала, когда в съемную квартиру вошла пара, у которой был такой же арендный договор. Вечером следующего дня объявились третьи квартиросъемщики с договором между ними и «уроженцем Приамурья».

Ни владельцу квартиры, ни субарендаторам не удалось дозвониться до «амурчанина». Полицейские устанавливают принадлежность номера телефона, который мужчина указал в качестве контактного. Паспорт, предъявленный им, является недействительным, сообщают «Невские Новости».

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#криминал #происшествия

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