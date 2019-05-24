В Благовещенске перепутали, какой «Диапазон» выступит в День города

Фото: скриншот с видео

Пресс-служба благовещенской администрации 24 мая предупредила о распространении в одном из городских инстаграм-пабликов информации о приглашенных их Хабаровска артистах. В мэрии уточнили, что выступающий на видео ансамбль не имеет ничего общего с гостями Дня города арт-группой «Диапазон».

«Они выступят в Благовещенске на Дне города. Просто хабаровская кавер-группа. А наши чем не нравятся? Есть же достойные коллективы. Нужны ли звезды на День города?» – спросил автор публикации у подписчиков под видео с выступлением коллектива.

Пользователи высказали разные мнения по этому поводу.

«Группа как группа. Пусть приедут и споют. Местные не означает, что плохо! Денег и так нет в бюджете, ещё на звёзд тратить, хватит на ветер выкидывать налоги!»; «Ну если на то пошло, то у нас в городе есть и свои группы, которые ничем не хуже групп из города Х. Ну, а так-то, конечно, люди ждали чего-то большего в плане выступления местных групп с ДВ»; «Так и жизнь проходит, все экономим... Раз в год, считаю, можно пригласить топовую звезду!»; «Это фейк, ничего общего с "Диапазоном", который приедет, группа на видео не имеет», – написали подписчики аккаунта.

На эту публикацию отреагировали в мэрии, отметив, что на видео выступает не тот коллектив, который приглашен в Благовещенск.

«Очень жаль, что наших же дальневосточников, которые сейчас усиленно готовятся к выступлению в такой значимый праздник, волнуются, Благовещенск встречает таким образом!» – говорится в сообщении пресс-службы. Администрация распространила видео выступлений приглашенной группы «Диапазон» из Хабаровска.

Как выяснило Амур.инфо, в паблике было опубликовано выступление кавер-группы «Диапазон» из Архангельской области. Организатор концертов подтвердил информагентству по телефону, что их группу не приглашали, она не собирается в столицу Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Благовещенск с Днем города поздравит хабаровская арт-группа «Диапазон» – лауреат краевых, региональных и международных конкурсов и фестивалей. Коллектив – постоянный участник творческой делегации Международного экономического форума во Владивостоке и представляет дальневосточный регион на «Улицах Дальнего Востока» в Москве.

В паблике появилось новое сообщение: «Мы ошиблись и рады в этом признаться. Оказывается, в Благовещенск приедет группа не из предыдущего видео. Хотя название у коллектива то же».