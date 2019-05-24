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Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 25 мая

Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 25 мая
Фото: Амур.инфо

25 мая в Амурской области облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, а днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8, в порывах до 13-18 метров в секунду.

Температура ночью – 8...13, местами по северу – до плюс 3. Днем – плюс 17...22 градуса, местами по северу – плюс 10...15.

В Благовещенске облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь. Днем, в вечерние часы, дождь. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами 10-15 метров в секунду. Температура ночью составит 12...14, днем – около 20 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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