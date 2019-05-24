Амурчанам предлагают пригласить сирот на летние каникулы

В Амурской области стартовала ставшая традиционной региональная акция «Каникулы в семье». Она предполагает, что жители области могут пригласить в гости на летние месяцы детей из детских домов, приютов и интернатов.

Акция проходит в Приамурье в 4-й раз. В 2018 году в гостях у 87 семей побывали 105 детей. Из них 24 остались в семьях навсегда – их забрали под постоянную опеку, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.

На гостевой режим рекомендуют приглашать детей старше 10 лет. В этом возрасте ребенку уже можно объяснить, что он идет в гости к друзьям, а не в новую семью, и почему он должен вернуться. В настоящий момент в области проживает более 800 детей, оставшихся без попечения родителей, 80 % из них – дети старше 10 лет. Все они нуждаются в друзьях и наставниках.

Гостевой режим – это форма помощи ребенку из детского дома без оформления его постоянного проживания в семье, информирует ведомство. Считается, что такая поддержка помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, прочувствовать, как живет семья, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и другими детьми в семейном кругу.

В некоторых случаях гостевой режим используется как подготовка ребенка и семьи к постоянному размещению на опеку или усыновление. Кроме того, подобное наставничество дает возможность получить моральную поддержку не только во время пребывания в учреждении для детей-сирот, но и после выпуска. Это особенно важно для детей, которые в ближайшие годы покинут стены детского дома и начнут самостоятельную жизнь.

Для того чтобы оформить гостевой режим, необходимы: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала); справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у кандидата инфекционных заболевания в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо медицинское освидетельствование граждан, намеревающихся усыновить, взять под опеку, в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленные в порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ.

Справку органов внутренних дел об отсутствии судимости кандидаты либо предоставляют самостоятельно, либо органы опеки получат ее по запросу.

После того как весь пакет документов собран и предоставлен в органы опеки и попечительства, в течение 10 дней его должны проверить, а затем провести обследование условий жизни тех, кто собирается взять ребенка на каникулы. Если все в порядке, то выдается заключение о возможности временной передачи одного или нескольких детей в семью. Заключение действительно в течение двух лет.

Но итоговое решение о возможности гостевых посещений для конкретного ребенка принимает руководитель учреждения – то есть после получения заключения нужно обращаться напрямую в детский дом, интернат или приют.

За консультацией по вопросам оформления гостевого режима можно обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства, в службы по подготовке и сопровождению замещающих семей, а также в ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей минсоцзащиты: 8(4162)200-269, 200-242.