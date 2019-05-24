Новые законы помогут дольщикам получить свои квартиры

С 1 июля заработает новая модель финансирования долевого строительства через эскроу-счета. Она исключит возможность обмана граждан застройщиками. Для тех дольщиков, кого уже обманули, предлагают создать специальные региональные фонды, которые проконтролируют завершение строительства домов и выплатят компенсации гражданам.

Эти нормы содержатся в законопроектах, который 22 мая Госдума уже приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Ранее требования к застройщикам как при оформлении сделок и при финансировании строительства многоквартирных домов ужесточили. С 1 июля 2018 года компании должны иметь трехлетний опыт работы на этом рынке, а также не менее 10 % собственных средств. Строительство можно вести только по принципу «один застройщик — одно разрешение», и на каждое разрешение нужно открыть банковский счет. Запретили привлекать средства дольщиков через жилищные сертификаты и жилищно-строительные кооперативы.

С 1 июля 2019 года должна заработать новая модель финансирования долевого строительства и покупки гражданами квартир в будущих домах. В новых законопроектах предлагается ввести реестр проблемных объектов, который будет подписан губернатором субъекта РФ. Также в регионах можно будет создавать специализированные некоммерческие организации – фонды, которые займутся достройкой проблемных объектов. За деятельностью этих фондов будут внимательно следить. В случае если достроить жилье нереально, предлагается организовать выплату возмещения обманутым гражданам.

Решаются также проблемы с двойными продажами: оба гражданина, которым продали одну и ту же квартиру, имеют право на возмещение.

Фонд защиты прав дольщиков получит право назначать арбитражных управляющих по делам о банкротстве застройщиков и контролировать их деятельность. Он сможет вмешаться в дела о банкротстве, которые длятся годами, и назначать грамотного управляющего, чтобы помочь людям поскорее получить квартиры или деньги.

Законопроект должен упростить процедуру участия граждан в долевом строительстве. Вводится возможность заключения договора в электронной форме. Предусматривается, что на эскроу-счета будут зачислять в том числе и средства материнского капитала.

Второй законопроект уравнивает в правах граждан, застрахованных в Фонде защиты дольщиков и в страховых компаниях. Ранее были созданы типовые правила страхования, которые позволяют страховщикам практически никогда не платить по обязательствам застройщиков. Благодаря этому страховые компании собрали около 57 миллиардов рублей, а выплаты составили 1,3 миллиарда. Депутаты предлагают обязать страховые компании передать незаработанную страховую премию в Фонд защиты участников долевого строительства, чтобы все граждане оперативно получали возмещения.

На следующей неделе оба законопроекта обсудят в Госдуме на парламентских слушаниях.