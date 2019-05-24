Полномочия регионов в 26 сферах могут забрать на федеральный уровень

Российские власти смогут сократить полномочия регионов в 26 сферах, если решат, что субъекты не справляются с их исполнением. В их числе занятость населения, ветеринарный контроль, экологическая экспертиза и государственная научно-техническая политика. Законопроект об этом внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Нововведения обсуждались на заседании правительства 16 мая. «Если региональные органы власти не справляются со своими задачами, то федеральный центр имеет право по решению президента или правительства изъять у них переданные полномочия», – сказал на совещании премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы кабинета министров, уже решено вернуть на федеральный уровень государственный ветеринарный контроль, что «позволит повысить качество продукции агропромышленного комплекса».

Инициировать изъятие у регионов переданных полномочий будут федеральные органы власти «в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также в иных случаях, установленных федеральными законами», сообщает «Парламентская газета».

«Есть положения, например в министерстве природных ресурсов по лесу или в министерстве культуры по федеральным памятникам, если, скажем, такие памятники региональная власть не способна содержать, то эти полномочия могут быть переданы на федеральный уровень с соответствующими выводами как по выделенным прежде деньгам на эти цели, так и по судьбе самого губернатора», – прокомментировал законопроект первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.