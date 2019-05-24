В Свободном сняли на видео купающихся в огромной луже детей

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик svbnews опубликовал видео, снятое в Свободном. Как видно на кадрах, на одной из улиц города трое детей играли в огромной луже.

«Эта лужа вечна, мы в детстве тоже в ней купались», – отметила одна из пользователей Инстаграма. Другая заметила, что дети «собирают всю заразу». Также пользователи назвали адреса, где, по их предположениям, может находится этот «водоем»: улица Школьная, 59, или улица Серова, 62.

Svbnews связывает лужу с дождями. Между тем, по информации пресс-службы администрации Свободного, глава города очень недоволен тем, как в населенном пункте велась работа в период сильных дождей. 23 мая Владимир Константинов проводил планерку с подчиненными по этому вопросу.

«Люди сами ямы местами шинами закрывают! Лазо, Серова, Литвиновская, Подгорная, 40 лет Октября, Чехова, Ленина, Почтамтская и так далее – везде есть глубокие ямы, сам сегодня их осмотрел», – сказал Владимир Константинов на планерке.

Власти отмечают, что устранение последствий ливней должно идти максимально оперативно. Ситуация взята Константиновым на контроль.

Ранее Амур.инфо сообщало о проблеме в Свободном: объездную дорогу в дожди залило, что доставило проблемы транспорту.