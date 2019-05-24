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24мая
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сегодня, 10:40 0

Советником мэра Благовещенска по информационной политике стал Дмитрий Перов

Советником мэра Благовещенска по информационной политике стал Дмитрий Перов
Фото: vk.com

С 20 мая в городской администрации Благовещенска произошли новые назначения: пресс-секретарем назначена Екатерина Касимова, а советником мэра по вопросам информационной политики стал Дмитрий Перов.

Дмитрий Перов в 1998 году окончил БГПУ. По окончании остался преподавать, потом стал работать в местных СМИ. На «Альфа-канале» был ведущим острых политических программ. Затем, когда после долгих лет, был, наконец, достроен Общественно-культурный центр, стал его генеральным директором. Руководил им до 2009 года. Затем Дмитрий Перов в разное время работал пресс-секретарем ГСТК, Благовещенского городского суда, был главным редактором городского информагентства. Несколько лет он был ведущим на радио «Эхо Москвы в Благовещенске», а с 2015 по 2018 годы – колумнистом на Амур.инфо.

Екатерина Касимова в 2005 году окончила филологический факультет АмГУ. В 2008-2011 годы она уже работала руководителем пресс-службы администрации города Благовещенска, также курировала вопросы информационного сопровождения деятельности администрации Благовещенского района в должности советника главы. В последние годы отвечала за связи с общественностью городского управления культуры.

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#городская власть #мэрия

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