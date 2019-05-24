Инаугурация Евгения Седых назначена на 27 мая

Фото: администрация Благовещенского района

27 мая в актовом зале здания администрации Благовещенского района состоится инаугурация главы Благовещенского района Евгения Седых. Голосование по выборам гл­авы района состоялось 21 мая текущего года на сессии народных депутатов Благовещенского района.

Нового главу избрали большинством голосов – 15 из 16. Срок его полномочий составит пять лет.

Инаугурация начнется в понедельник, в 11 часов в здании администрации Благовещенского района.

22 марта 2019 года экс-глава Благовещенского района Сергей Адаменко досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в региональный минсельхоз.