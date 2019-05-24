Инаугурация Евгения Седых назначена на 27 мая
27 мая в актовом зале здания администрации Благовещенского района состоится инаугурация главы Благовещенского района Евгения Седых. Голосование по выборам главы района состоялось 21 мая текущего года на сессии народных депутатов Благовещенского района.
Нового главу избрали большинством голосов – 15 из 16. Срок его полномочий составит пять лет.
Инаугурация начнется в понедельник, в 11 часов в здании администрации Благовещенского района.
22 марта 2019 года экс-глава Благовещенского района Сергей Адаменко досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в региональный минсельхоз.
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