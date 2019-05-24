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Инаугурация Евгения Седых назначена на 27 мая

Инаугурация Евгения Седых назначена на 27 мая
Фото: администрация Благовещенского района

27 мая в актовом зале здания администрации Благовещенского района состоится инаугурация главы Благовещенского района Евгения Седых. Голосование по выборам гл­авы района состоялось 21 мая текущего года на сессии народных депутатов Благовещенского района.

Нового главу избрали большинством голосов – 15 из 16. Срок его полномочий составит пять лет.

Инаугурация начнется в понедельник, в 11 часов в здании администрации Благовещенского района.

22 марта 2019 года экс-глава Благовещенского района Сергей Адаменко досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в региональный минсельхоз.

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#выборы

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    11 минут назад

    "Инаугурация"... А по русски нельзя, ведь великий и могучий и такой родной...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Подражательство в России сильно ещё со времён Петра... (

    Если бы что хорошее.

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