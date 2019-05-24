Спецвыпуск «Голос. Дети» поставит точку в громком скандале

«Все мы – одна большая семья, мы поддерживаем друг друга, в нашей жизни есть и радости, и разочарования, но даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями», – говорится в анонсе на сайте Первого канала.

Канал не стал раскрывать детали того, как пройдет финал и кто именно в нем примет участие. Известно, что в связи с гастролями в выпуске точно не будет Светланы Лободы, наставницы победительницы.

Канал уже сообщал, что в выпуск пригласили всех финалистов этого сезона.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу, набрав 56,5 % голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

РИА Новости сообщают, что участники проекта восприняли второй финал по-разному, но в целом они рады, что канал решил по-честному разобраться с ситуацией. Алсу сказала, что ее дочь и другие участники «оказались втянуты в какие-то игры», но уверена, что «все должно хорошо закончиться».

Родители и педагоги других финалистов тоже надеются, что спецвыпуск не травмирует детей и пройдет просто в формате большого концерта.

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса высказались о сложившейся ситуации.