Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:24 0

Спецвыпуск «Голос. Дети» поставит точку в громком скандале

Спецвыпуск «Голос. Дети» поставит точку в громком скандале
Фото: 1tv.ru

Специальный выпуск второго финала всемирно известного музыкального проекта «Голос. Дети» выйдет в прямой эфир в пятницу на Первом канале в 21.30 (мск) и продлится два часа. Этот выпуск должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале. Он поставит точку в скандале и решит, кто станет победителем.

«Все мы – одна большая семья, мы поддерживаем друг друга, в нашей жизни есть и радости, и разочарования, но даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями», – говорится в анонсе на сайте Первого канала.

Канал не стал раскрывать детали того, как пройдет финал и кто именно в нем примет участие. Известно, что в связи с гастролями в выпуске точно не будет Светланы Лободы, наставницы победительницы.

Канал уже сообщал, что в выпуск пригласили всех финалистов этого сезона.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу, набрав 56,5 % голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

РИА Новости сообщают, что участники проекта восприняли второй финал по-разному, но в целом они рады, что канал решил по-честному разобраться с ситуацией. Алсу сказала, что ее дочь и другие участники «оказались втянуты в какие-то игры», но уверена, что «все должно хорошо закончиться».

Родители и педагоги других финалистов тоже надеются, что спецвыпуск не травмирует детей и пройдет просто в формате большого концерта.

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса высказались о сложившейся ситуации.

Просмотров всего: 20

#дети #конкурсы #музыка #шоу-бизнес

распечатать


Происшествия

Двоих детей-велосипедистов сбили автомобили в Благовещенске

Общество 3

Амурские юристы проведут благотворительный забег Amur Legal Run
В России и мире 1

За Егором Кридом охотится ФНС
Общество 4

В парке Дружбы Благовещенска заметили детей, лазавших по крышам сооружений (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь