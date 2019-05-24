Строительство второй очереди Восточного планируют начать в июне

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Начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» планируется на июнь 2019 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

«В июне мы разворачиваем второй этап работы по космодрому Восточный, строим стартовый комплекс под ракету "Ангара"», – цитирует Дмитрия Рогозина ТАСС.

По его словам, следующий этап – это ракета сверхтяжелого класса, способная выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. «Соответственно, это совсем другой стартовый стол», – уточнил Рогозин.

В марте он заявлял, что Роскосмос ведет переговоры с компаниями «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» о продолжении строительства второго стартового стола на космодроме Восточный вместо компании ПСО «Казань», с которой контракт будет расторгнут.

При этом пока Роскосмос еще не завершил процесс расторжения договора с ПСО «Казань» по строительству второй очереди космодрома, сообщал в том же месяце руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.