Шаманский обряд на успех и хорошую погоду проведут на открытии «АмурЭкспоФорума-2019»

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С 24 по 26 мая в Благовещенске пройдёт Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2019». В числе его участников – шаманы из Зейского района. Они проведут обряд «Улгани» на успех для участников форума и хорошую погоду.

Обряд «Улгани» – таинство очищения в соответствии с древней традицией малочисленных народов Севера, с него начинаются любые дела у эвенков. Того, кто прошел его, ждут удача и успех.

Для совершения церемонии необходимо пройти через так называемый чичипкан. Это символические ворота, образованные двумя молодыми лиственницами, верхушки которых связаны друг с другом. Затем каждый может повязать на веточки лиственниц цветные ленты. На «АмурЭкспоФоруме» будет необходимый реквизит. При прохождении через эти «ворота» полагается думать только о хорошем.

Также в экспозиции Зейского района представлены изделия из кожи и меха, традиционные эвенкийские сувениры, «живой» квас и многое другое. Здесь же всем желающим расскажут о туристических маршрутах Зейского района.

Для справки: Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются правительство Амурской области и администрация Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. Последние годы выставка проходит на территории Общественно-культурного центра Благовещенска – на открытой площадке и на всех трёх этажах здания. Общая выставочная площадь – 6 000 квадратных метров. «АмурЭкспоФорум» не раз получал высокие оценки экспертов, а также получил I место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards, сообщает пресс-служба «АмурЭкспоФорума».