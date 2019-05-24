Двоих детей-велосипедистов сбили автомобили в Благовещенске

23 мая в Благовещенске произошли три ДТП, в которых пострадали дети. В двух случаях автомобили совершили наезды на юных велосипедистов.

Первая авария случилась в 17:52 на регулируемом перекрестке улиц Зейская – Партизанская. Водитель машины Toyota Town Ace выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 8-летнюю девочку-велосипедистку. Ребенок получил травмы.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, велосипедистка также нарушила ПДД – она пересекла проезжую часть по пешеходному переходу на двухколесном транспорте не спешившись, что делать запрещено.

Вторая авария случилась около 11:30 в районе дома № 206 по улице Ленина. Водитель неустановленного авто, выезжая с дворовой территории, совершил наезд на велосипедиста 2005 года рождения. Несовершеннолетний получил травмы, машина с места происшествия скрылась.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Любую информацию просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50 или в дежурную часть: 42-52-62.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – отмечают в ведомстве.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет либо административным арестом до 15 суток.

О третьей аварии ИА «Амур.инфо» сообщало ранее. В 10:56 на регулируемом перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Октябрьской столкнулись два автомобиля – Toyota Dyna и Toyota Wanguard. В результате происшествия травмированы четыре человека, в том числе 8-летний пассажир Toyota Wanguard.