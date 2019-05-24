Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:01 0

Парень наступил на кошку и получил множественные переломы

Парень наступил на кошку и получил множественные переломы
Фото: ru.depositphotos.com

Ночная встреча с домашним питомцем в коридоре закончилась москвича серьёзными травмами. 22 мая в одну из московских больниц поступил мужчина с жалобами на острую боль в руке.

После рентгенологического обследования врачи обнаружили у пациента закрытые переломы костей плеча и предплечья.

Фото: life.ru

По словам мужчины, он шёл в туалет и наступил на растянувшуюся на пороге кошку. Из-за этого он упал и приземлился на руку. Животное отделалось лёгким испугом и не пострадало, сообщает Life.

Просмотров всего: 121

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия

Двоих детей-велосипедистов сбили автомобили в Благовещенске

Происшествия

Пропавший в Райчихинске студент нашелся, его избили и ограбили
Происшествия 1

Подросток, сбежавший из дома в Райчихинске, нашелся

Происшествия 2

На месте пожара в Белогорске найден труп

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь