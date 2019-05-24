Парень наступил на кошку и получил множественные переломы

Ночная встреча с домашним питомцем в коридоре закончилась москвича серьёзными травмами. 22 мая в одну из московских больниц поступил мужчина с жалобами на острую боль в руке.

После рентгенологического обследования врачи обнаружили у пациента закрытые переломы костей плеча и предплечья.

Фото: life.ru

По словам мужчины, он шёл в туалет и наступил на растянувшуюся на пороге кошку. Из-за этого он упал и приземлился на руку. Животное отделалось лёгким испугом и не пострадало, сообщает Life.