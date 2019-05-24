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Загадочные тюки пропали с дороги в Благовещенске

Загадочные тюки пропали с дороги в Благовещенске
Фото: instagram.com/pres.svyatoslav

Два больших зеленых тюка пропали с улицы 50-летия Октября в Благовещенске. В том, что их на дороге нет, утром 24 мая убедился корреспондент ИА «Амур.инфо».

При этом в управлении ГИБДД по Амурской области агентству пояснили, что эти объекты исчезли с трассы раньше. Когда вечером 23 мая сотрудники ГИБДД прибыли на место, там уже ничего не было.

Место, где лежали тюки, преграждая проезд транспорту, находится недалеко от дома № 70 по улице Строителей. Один из комментаторов Амур.инфо сообщал, что внутри них – полистирольная вспененная крошка.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    18 минут назад

    Пока "СОТРУДНИКИ" приедут, так и конец света наступит, если вообще приедут, и если до них дозвонишься. А если дозвонишься, то полчаса будешь рассказывать им свою биографию.

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