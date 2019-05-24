Мэр Владивостока Гуменюк «похоронил» выпускников города

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По мнению присутствующих, выступление в целом было косноязычным и двусмысленным. К примеру, из его речи следовало, что родители присутствующих юношей и девушек жили неправильно.

«Хочу пожелать вам, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые совершили ваши родители, чтобы они рассказали вам, как надо пройти первые взрослые шаги, чтобы вы были достойны своих родителей, и остались в нашем прекрасном городе», – предостерег юных владивостокцев Олег Гуменюк.

Кульминацией речи стало приглашение на общий выпускной общеобразовательных учреждений 28 июня на местном стадионе «Авангард».

«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», – радостно заявил Олег Гуменюк. Присутствующие нервно засмеялись. Мэр Владивостока попытался объясниться, но следующая фраза со словами «мы же все понимаем» аудиторию не успокоила.

Приглашение на выпускные и последние звонки чиновников обычно является важной частью церемонии, если не для самих школьников, то для родителей и педагогического коллектива.Вместо удачи во взрослой жизни Олег Гуменюк словесно похоронил будущее города в лице тысяч подростков и молодежи, резюмирует издание.