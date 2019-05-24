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сегодня, 09:40 10

Мэр Владивостока Гуменюк «похоронил» выпускников города

Мэр Владивостока Гуменюк «похоронил» выпускников города
Фото: Амур.инфо

Олег Гуменюк, бывший амурский чиновник, а ныне мэр Владивостока во время тожственного выступления в техническом лицее, посвященного последнему звонку, перепутал традиционные формулировки пожеланий для выпускных и похорон. Он обещал отправить всех школьников «в последний путь в жизни», пишет Vostok.Today.

По мнению присутствующих, выступление в целом было косноязычным и двусмысленным. К примеру, из его речи следовало, что родители присутствующих юношей и девушек жили неправильно.

«Хочу пожелать вам, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые совершили ваши родители, чтобы они рассказали вам, как надо пройти первые взрослые шаги, чтобы вы были достойны своих родителей, и остались в нашем прекрасном городе», – предостерег юных владивостокцев Олег Гуменюк.

Кульминацией речи стало приглашение на общий выпускной общеобразовательных учреждений 28 июня на местном стадионе «Авангард».

«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», – радостно заявил Олег Гуменюк. Присутствующие нервно засмеялись. Мэр Владивостока попытался объясниться, но следующая фраза со словами «мы же все понимаем» аудиторию не успокоила.

Приглашение на выпускные и последние звонки чиновников обычно является важной частью церемонии, если не для самих школьников, то для родителей и педагогического коллектива.Вместо удачи во взрослой жизни Олег Гуменюк словесно похоронил будущее города в лице тысяч подростков и молодежи, резюмирует издание.

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#Дальний Восток #школа

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Комментарии
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  • TyaN

    TyaN
    43 минуты назад

    Вот как?? Как???? Как такие люди могут стоять у руля!

  • Noir

    Noir
    36 минут назад

    TyaNВот как?? Как???? Как такие люди могут стоять у руля!


    Вот по-этому у таких людей обычно есть секретари и помощники, которые составляют речи и держат в курсе событий, т.к. сами по себе они из себя ничего не особенного не представляют. (с нужными людьми знаком, с нужными людьми в сауну сходил и тд.)

  • nerv

    nerv
    35 минут назад

    Как?Гордо.

  • Душелюб

    Душелюб
    33 минуты назад

    из команды Козлова чел

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    30 минут назад

    Школа ораторского искусства "Не мешки ворочать" отправла "в последний пусть" нового выпускника Гуменюка)))

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад



    ~~«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», – радостно заявил Олег Гуменюк.



    Сказочный д....ятел!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    21 минута назад

    Прид-к

  • Цунай

    Цунай
    17 минут назад

    В ряду сказочных прибыло.

  • Терминатор

    Терминатор
    12 минут назад

    Он не сказочный при.... к, реальный и уже не первый. С козловым видимо в друзьях, бараны горные.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    5 секунд назад

    Скоро министром нпзначат.

    Очень скоро ....

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