Читатели Амур.инфо разделились почти поровну в оценке клипа УФСИН

Читатели Амур.инфо оценили клип Бурятского УФСИН, посвященный работе управления. Из 800 проголосовавших 404 человека выбрали вариант «Не смотрел и не собираюсь». Остальные участники голосования в оценке творчества уфсиновцев разделились примерно поровну.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в аккаунте Бурятского УФСИН был опубликован музыкальный клип ведомства. На видео сотрудники управления поют песню о своей работе и между делом заламывают исполнителю роли «заключенного» руки, в другого «арестанта» – целятся из арбалета.

Более 22 % респондентов отнеслись к ролику, скорее, негативно. Почти 150 человек сочли его «совершенно неприемлемым для УФСИН», 13 респондентов огорчило то, что он снят непрофессионально, а 20 – нашли его неинтересным.

С другой стороны, 85 читателей Амур.инфо не нашли в клипе ничего скандального, 38 человек заявили, что видео сделано очень креативно. Почти 30 участников опроса оценили ролик положительно, но все-таки считают, что некоторые кадры в нем лучше исключить. Всего положительно клип оценили около 19 % опрошенных.

Самые активные участники опроса окрестили авторов ролика «бездельниками». «Лучше бы работой занялись! Совсем не работают. Уже год одними отписками занимаются!!!» – видимо, высказал наболевшее один из читателей Амур.инфо. Одни опечалены тем, «как мы низко падаем», другим клип понравился. «В каждой службе есть фестиваль музыкального творчества. Вот и они подготовились и весело преподнесли всем сослуживцам о своих рабочих буднях», – написал один участник опроса.