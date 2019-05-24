Виртуальные путешествия, водопад и дегустации: в Благовещенске стартовал «АмурЭкспоФорум-2019» (фото,видео)

Фото: Амур.инфо

24 мая в 10:00 в Благовещенске начинает работу международная выставка «АмурЭкспоФорум-2019». В этом году главной темой ярмарки станет пространственное развитие приграничных городов. На форуме впервые представят проект трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ.

Организаторы «Амурэкспофорума» в этом году приняли больше 140 заявок от компаний. Выставка разместилась на территории ОКЦ.

На площадке выставки впервые организована открытая телевизионная студия, в которой участники форума в прямом эфире расскажут о своих проектах. В 2019 году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, поэтому главное внимание будет уделено развитию международных связей и торговли.

24 мая с 12 до 18 часов в рамках деловой программы в областной библиотеке пройдет форум «Пространственное развитие приграничных территорий», где участники обсудят создание международной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, канатной дороги, стыковку моста через Амур, развитие предмостовой территории и экспорт сельхозпродукции. также они проведут b2b-встречи.

В 14 часов в ОКЦ пройдет чествование представителей бизнеса, приуроченное ко Дню российского предпринимателя. В туристическом шатре пройдет презентация и обсуждение туристического потенциала области, стандартов качества, вопросов брендинга.

Здесь же все желающие смогут попасть на туристический аттракцион, где можно будет увидеть карту Амурской области в формате VR 360 и совершить виртуальную экскурсию на космодром Восточный.

25 мая с 10:30 до 12:30 в этом же павильоне Центра поддержки экспорта Амурской области пройдет семинар «Туризм как инструмент развития региональной экономики» (на примере Японии), в 13:00 начнется исторический квест игры «Самый-самый Благовещенск». 26 мая в 11:00 в шатре пройдет тематическая интеллектуальная игра «Котоквиз».

Для КНР было зарезервировано свыше 300 квадратных метров выставочной площади, это значительно больше, чем в прошлом году. Проекты представят города и районы севера Китая, торговые и производственные компании. Выделена большая зона для презентации продуктов питания, выставки техники, достижений сельскохозяйственных технологий.

География российских участников выставки широкая: помимо Амурской области, приняты заявки от компаний из Московской области, Алтайского, Приморского, Хабаровского краев, Якутии, Еврейской автономной области, Свердловской области и других регионов.

Как и прежде, на выставке будет представлено пять тематических направлений: ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо.

В разделе ТехЭкспо будет представлена техника и оборудование – грузовые автомобили, погрузчики, сельхозтехника, квадроциклы. Одна из компаний покажет зрелищный мастер-класс о новинках автосервиса.

В разделе «ПродЭкспо» пройдет продажа и дегустация рыбы, мясной продукции, хлебобулочных изделий, меда, соевого масла, продуктов из сои, кваса. Амурчане смогут попробовать мёд, молоко, сметану, творог, сладости и другие продукты.

Будут представлены алтайские травы и косметика, цветы, ели в горшках и даже водопад.

На «АмурЭкспоФоруме» планируется большая развлекательная программа. Выступит индейский этнический коллектив из Боливии. Традиционно на выставке можно будет принять участие в посткроссинге: «Почта России» представит брендированные форумные открытки, которые разрешено бесплатно отправить в любую точку мира.

В первые два дня выставки с площади ОКЦ будут отправляться экскурсионные автобусы:

– 24 мая в 14:00 состоится автобусная экскурсия «Благовещенск 1960-х. Прогулки с Леонидом Завальнюком»;

состоится автобусная экскурсия «Благовещенск 1960-х. Прогулки с Леонидом Завальнюком»; – 25 мая в 14:00 – автобусная экскурсия «По историческим и памятным местам города Благовещенска» с посещением Амурского областного краеведческого музея, музея «Дом Саяпина» и Музея-мастерской народного художника России Александра Тихомирова;

– автобусная экскурсия «По историческим и памятным местам города Благовещенска» с посещением Амурского областного краеведческого музея, музея «Дом Саяпина» и Музея-мастерской народного художника России Александра Тихомирова; – 25 мая в 16:00 начнется автобусная экскурсия «По историческим и памятным местам города Благовещенска».

начнется автобусная экскурсия «По историческим и памятным местам города Благовещенска». Участие в экскурсиях стоит 200 рублей, их продолжительность составляет полтора часа.

16 мая прошёл традиционный смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовало 8 компаний с 20 видами товаров, в этом году – 10 компаний с 22 видами товаров. Награждение состоится 25 мая в 15 часов в гостинице «Дружба».

Фото: Амур.инфо