В США выпущена монета, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны: обзор прессы

О самых богатых детях России; о строительстве храма в Екатеринбурге; о 55-летии культового фильма периода оттепели «Мне двадцать лет». Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

А начну-ка я сегодня с «Амурской правды». Корреспондент газеты Ирина Ворошилова выясняла, что изменится в отношениях между дольщиком и застройщиком при переходе на проектное финансирование. То есть схема несколько изменилась: раньше строили на деньги дольщиков, теперь – на те деньги, что удастся занять в банке, а уж потом получить деньги дольщиков, которые будут ждать своего часа в банке. Прочитав статью, понял, что в шоколаде здесь только банки.

Также в номере

Еще обязательно прочтите материал Варвары Носыревой об открытии в областном музее выставки работ художницы Анны Тюриной. Да что там Анны, на языке вертится просто Аня. Очень симпатичный автор выставила очень симпатичные картины – теплые, озорные, хулиганистые, обаятельные, светлые. Буду рад, если вы, не откладывая в долгий ящик, посмотрите на творения Анны. Ани.

Под рубрикой «Власть» глава Минвостокразвития Александр Козлов подвел итоги первого года нахождения на посту. Сказал: «Я люблю Дальний Восток очень сильно. Он мне многое дал». И прошу заметить: «многое» и «много» – разные вещи.

Очень интересно

«Российская газета» отмечает 55-летие фильма «Мне двадцать лет» – одно из прорывных явлений периода «оттепели». Классика. Легенда. А сценаристу Геннадию Шпаликову тогда было всего 23. В Москве сейчас открылась выставка, посвященная цензурированию этого фильма, изначально называвшегося «Застава Ильича».

И если продолжать разговор о культуре, то обращаю ваше внимание на полностраничное интервью с дочерью Иосифа Бродского.

Также в номере

А если не о культуре, то расскажу о том, что вышел экспериментальный номер журнала «Эсквайр», статьи для которого написаны, а точнее сказать, созданы искусственным интеллектом. И ничего – не отличить. В чем, на мой взгляд, ничего удивительного: в журналистике править бал стал шаблон. Его величество шаблон.

И еще не могу не назвать заметки, в которой говорится, что президент США Трамп отменил выпуск 20-долларовой купюры, на которой впервые собирались изобразить чернокожую женщину – Гарриет Табмен. Расист проклятый. Он еще и против негров!

Полный абзац

«Комсомольская правда» знакомит читателя с самыми богатыми детьми России. В практическом смысле чтение этой публикации вам ничего не даст, не надейтесь, зато хотя бы просто узнаете, кому на Руси жить хорошо.

Из полноабзацного, но, в общем-то, ожидаемого, назову статью, в которой рассказывается о выпуске в США памятной монеты, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. На аверсе – Рузвельт и Эйзенхауэр, на реверсе – флаги стран победителей – США, Англии Франции. Флага СССР на монете нет, даже на гурте, то есть на ребре. Ничего удивительного: уж если Трамп не любит негров. Производители ожидают высокий спрос на этот «внушительный патриотический подарок». Его цена составляет 39,99 доллара.

На посошок

Еще в «Комсомолке» пишут о том, что храм в Екатеринбурге наверняка все же построят, но в другом месте. То есть жители столицы Урала не против храма, но против того, чтобы власти и церковь шли против их мнения.

Помнится, в Благовещенске была похожая ситуация. Но тогда дело до Путина не дошло, а потому и опроса не было.