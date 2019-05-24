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Пропавший в Райчихинске студент нашелся, его избили и ограбили

Пропавший в Райчихинске студент нашелся, его избили и ограбили
Фото: ru.depositphotos.com

Студент из Райчихинска Александр, который числился пропавшим с 9 мая, нашелся. Молодой человек сейчас находится в Челябинске, рассказала ИА «Амур.инфо» его мать Влада.

«Его избили, ограбили. Ему не с чего было выйти на связь. Сейчас следствие ведется в Райчихинске», – рассказала амурчанка.

Она уточнила, что избили сына в Райчихинске. Но как Александр оказался в Челябинске, пока не знает. Парень жив и здоров.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству подтвердили, что Александр нашелся в Челябинске. Обстоятельства инцидента выясняются.

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#происшествия #Райчихинск

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