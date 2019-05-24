Пропавший в Райчихинске студент нашелся, его избили и ограбили

«Его избили, ограбили. Ему не с чего было выйти на связь. Сейчас следствие ведется в Райчихинске», – рассказала амурчанка.

Она уточнила, что избили сына в Райчихинске. Но как Александр оказался в Челябинске, пока не знает. Парень жив и здоров.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству подтвердили, что Александр нашелся в Челябинске. Обстоятельства инцидента выясняются.