Пропавший в Райчихинске студент нашелся, его избили и ограбили
Студент из Райчихинска Александр, который числился пропавшим с 9 мая, нашелся. Молодой человек сейчас находится в Челябинске, рассказала ИА «Амур.инфо» его мать Влада.
«Его избили, ограбили. Ему не с чего было выйти на связь. Сейчас следствие ведется в Райчихинске», – рассказала амурчанка.
Она уточнила, что избили сына в Райчихинске. Но как Александр оказался в Челябинске, пока не знает. Парень жив и здоров.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству подтвердили, что Александр нашелся в Челябинске. Обстоятельства инцидента выясняются.
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