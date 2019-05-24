Лодочная станция и парк развлечений откроются в амурской Ивановке

Лодочная станция и парк развлечений будут впервые открыты в селе Ивановка Ивановского района. Мероприятия приурочены к 155-летию села, который отметят 13 июля.

В преддверии праздника на территории парка, расположенного рядом с озером лотосов, установят аттракционы. Площадку для парка развлечений подготовили в прошлом году: сделали ограждения, установили ворота, фонари, урны и скамейки. На это потратили 3,5 миллиона рублей из федерального и сельского бюджетов. Парк развлечений обустроили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной среды».

Еще одно новшество для жителей села и туристов – лодочная станция. Ее откроют в Ивановке по инициативе местных жителей. На озере, которое находится по соседству с озером лотосов, будут 4 лодки из стеклопластика, на которых можно будет покататься по водоему всем желающим. На их приобретение из сельского бюджета потратили 160 тысяч рублей. Лодочная станция будет включать в себя павильон для хранения лодок и спасательные жилеты. В планах у сельских властей – строительство пирса и благоустройство площадки.

В Ивановке создадут и «Арбат» на участке между двумя озерами. Здесь сделают пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установят фонари и скамейки. Благоустройство территории запланировано в ходе федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На это выделено более 1 миллиона 700 тысяч рублей из федерального, районного и сельского бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В этом году в Ивановке благоустроят «Дивный сквер». Здесь разобьют дорожки и установят арт-объекты, один из которых будет в виде открытой книги с достопримечательностями села. Проект «Дивный сквер» реализуется благодаря проекту по поддержке местных инициатив. В нем Ивановка участвует второй раз. В первый раз инициативное бюджетирование помогло сельским властям укрепить берег, установить ограждения и сделать смотровую площадку у озера лотосов.

«Дивный сквер», Арбат и лодочная станция станут дополнительными местами притяжения туристов в Ивановский район. Здесь создадут Центр туристических услуг, который объединит в себе множество специалистов в этой сфере и позволит формировать туристические маршруты для амурчан и гостей региона.

Туристы смогут узнать об уникальности Ивановского района. В этом году для туристов заработают новые туристические маршруты: «Православный маршрут» с посещением женского монастыря в селе Среднебелая и мужского монастыря в селе Троицкое; «Маршрут для иностранных граждан, в том числе с расселением в семьях»; «Маршрут историко-культурного наследия Ивановского района»; «Агротур».

Один из центральных туристических проектов – «Золотое кольцо по Ивановке» – предполагает посещение центральной площади села, парковой зоны, центром которой стало озеро лотосов с белыми лебедями, живущими на нем, Ивановского историко-краеведческого музея, храма Иоанна Богословского, Ивановского районного дома культуры, Дома природы и 7 исторических памятников. Другой проект – «Тур выходного дня» включает в себя посещение русской усадьбы, аэрокосмического музея и зоны отдыха на берегу реки. Все эти проекты презентуют 26 мая.

Преимущество развития туризма в Ивановском районе – привлечение иностранных туристов и гостей из других регионов. Этому способствует выгодное территориальное положение района: поблизости строится международный мост Благовещенск – Хэйхэ, развитая железнодорожная ветка и аэропорт в 58 километрах от места прохождения туристических маршрутов.

В прошлом году Ивановский район посетило более 100 туристических групп, а это более 10 тысяч человек. 585 из них – иностранные туристы из Китая, Японии, Польши, Чехии и Германии.