До 26 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 24 мая

Фото: Амур.инфо

24 мая в Амурской области переменно облачно, местами дожди и грозы. Дует южный юго-восточный ветер, на севере с переходом на северный, со скоростью 5-10, в порывах до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит 21...26 градусов тепла. На севере местами – 10...15. В Благовещенске возможен небольшой дождь. Умеренный ветер будет дуть с юго-востока. Уличные термометры покажут 23...25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова