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сегодня, 08:36 3

Амурские юристы проведут благотворительный забег Amur Legal Run

Амурские юристы проведут благотворительный забег Amur Legal Run
Фото: legal.run

8 июня в Благовещенске состоится благотворительный забег Amur Legal Run. Участников ждут в парке Дружбы. Все желающие смогут пробежать дистанции 1,3 километра и 2,2 километра.

Подобные акции в этом году проходят во многих городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Благовещенске и других.

В столице Амурской области забег организуют юристы, но принять участие в спортивном мероприятии могут все желающие. Регистрация уже открыта, она проходит на официальном сайте акции legal.run. Благотворительный взнос составляет 500 рублей. Зарегистрироваться можно и в день забега в парке Дружбы, 8 июня, с 9:00 до 10:30. Сами забеги стартуют в 11:00.

С 2014 года за время существования акции Legal Run удалось собрать 12 миллионов рублей и спасти жизни 36 тяжелобольных детей. Мероприятие Amur Legal Run в 2019 году приурочено ко Дню отказа от курения, Дню защиты детей и Дню российской адвокатуры.

Подробности можно узнать по телефонам организаторов акции. Давид Миллер: 8965-671-23-00, 312-300, Дмитрий Донцов: 8962-285-55-60, 209-555.

Фото: legal.run

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#дети #спорт

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Asd456

    Asd456
    1 час назад

    "Динамо" бежит?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Все бегут.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Трудовые резервы"

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