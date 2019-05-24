Благовещенка: нужно отказаться от запусков шаров в небо на праздниках
Традиция последних лет – запускать в небо на праздниках, в частности – на последних звонках, воздушные шары. Отказаться от этого предлагает благовещенская журналистка Марина Москалюк.
Горожанка отмечает, что такие действия приводят к загрязнению окружающей среды. Остатки латекса оседают в лесах, становятся смертельным кормом для животных, птиц и рыб.
«Относиться к этому можно по-разному. Газовые заводы загрязняют окружающий мир, бычки кидают, а собаки гадят. Но мне кажется, нужно начать с самого себя, даже маленькие шажки. Доставляют шары детям радость? Ну пусть он походит, поиграет, потом принесите его домой и выкиньте в мусор», – наставляет Марина Москалюк.
С подобными инициативами выступали экологи других дальневосточных регионов. Так, в Приморье сотрудники национального парка «Земля леопарда» и Дальневосточного морского заповедника написали коллективное обращение к губернатору с просьбой запретить массовый запуск воздушных шаров, светошаров и китайских фонариков. Региональный департамент природных ресурсов передал эту рекомендацию муниципалитетам.
Ограничить запуск шаров предложили также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи.
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