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Благовещенка: нужно отказаться от запусков шаров в небо на праздниках

Благовещенка: нужно отказаться от запусков шаров в небо на праздниках
Фото: pixabay.com

Традиция последних лет – запускать в небо на праздниках, в частности – на последних звонках, воздушные шары. Отказаться от этого предлагает благовещенская журналистка Марина Москалюк.

Горожанка отмечает, что такие действия приводят к загрязнению окружающей среды. Остатки латекса оседают в лесах, становятся смертельным кормом для животных, птиц и рыб.

«Относиться к этому можно по-разному. Газовые заводы загрязняют окружающий мир, бычки кидают, а собаки гадят. Но мне кажется, нужно начать с самого себя, даже маленькие шажки. Доставляют шары детям радость? Ну пусть он походит, поиграет, потом принесите его домой и выкиньте в мусор», – наставляет Марина Москалюк.

С подобными инициативами выступали экологи других дальневосточных регионов. Так, в Приморье сотрудники национального парка «Земля леопарда» и Дальневосточного морского заповедника написали коллективное обращение к губернатору с просьбой запретить массовый запуск воздушных шаров, светошаров и китайских фонариков. Региональный департамент природных ресурсов передал эту рекомендацию муниципалитетам.

Ограничить запуск шаров предложили также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи.

Просмотров всего: 945

#праздники #природа

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Комментарии
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  • Душелюб

    Душелюб
    2 часа назад

    это было бы не плохо-надо придумать другой символ прощания с детством

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Согласен.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Душелюбэто было бы не плохо-надо придумать другой символ прощания с детством


    Выкопать ямку и посадить дерево. Если каждый выпускник будет садить по дереву, то города снова станут зелеными.

  • Душелюб

    Душелюб
    2 часа назад

    или голубей выпускать в небо

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "...Доставляют шары детям радость? Ну пусть он походит, поиграет, потом принесите его домой и выкиньте в мусор», – наставляет Марина Москалюк...". Бредовое предложение! А если шарик лопнул у ребёнка, он, что, должен собрать ВСЕ кусочки, принести домой и вместе с ниточкой выкинуть в мусор? Потом родители мусор в пакет и в контейнер, из которого его (пакет) достанет бомж (собака, ворона), разорвёт его, ну, а дальше, вы знаете... В этом случае, данную проблему нужно решать кардинально, прекратить выпуск шаров и ВСЁ!

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Или пластиковым пакетами она не пробовала не пользоваться и не выбрасывать? Они тоже ведь загрязняют окружающую среду. А животные и рыбы не человеки, они эту дрянь жрать не станут, даже если им в пасть запихать.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Нормальное предложение. Наши дети любят играть с шариками, играют дома, тем более если гелием наполнен, улетит - расстроятся. Запуск шаров в небо какая то бессмыслица. Тот, кто придумал или в детстве не наигрался, или просто бизнес, ничего личного. И я хожу в магазин с сумкой, пакетами стараюсь не пользоваться. Хотя не всегда получается.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Рыб жалко!

    А вот и идея! Делать шары из органических материалов!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Вчера у 11-ой школы один такой шарик на провода намотался. И ничего. Норм.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    А еще , запретить искусственные цветы -эту китайскую мерзость.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    alex 3

    А еще , запретить искусственные цветы -эту китайскую мерзость.



    И презервативы из латекса.

  • ay

    ay
    1 час назад

    А из полиуретана?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    ay

    А из полиуретана?



    Нехай будет.

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Китайцев запретить , вот кто окончательно заср... т планету , так это они

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Victrix

    ay

    А из полиуретана?



    Нехай будет.



    Согласна! Тем паче, что у него "Диапазон рабочих температур — от −60 °С до +80 °С"



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Душелюбэто было бы не плохо-надо придумать другой символ прощания с детством


    Мыльные шары

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Душелюб

    это было бы не плохо-надо придумать другой символ прощания с детством



    Символ прощания с детством - презервативы из полиуретана.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    alex 3

    Мыльные шары



    Мыловарня в собственности?



  • Myxira

    Myxira
    58 минут назад

    Душелюб

    это было бы не плохо-надо придумать другой символ прощания с детством



    для начала - один шарик запускать...такой одинокий в огромном небеморе житейских проблем - символично, пусть проникаются

  • brb

    brb
    51 минута назад

    alex 3

    Рыб жалко!

    А вот и идея! Делать шары из органических материалов!



    Из авосек?

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