Благовещенка: нужно отказаться от запусков шаров в небо на праздниках

Горожанка отмечает, что такие действия приводят к загрязнению окружающей среды. Остатки латекса оседают в лесах, становятся смертельным кормом для животных, птиц и рыб.

«Относиться к этому можно по-разному. Газовые заводы загрязняют окружающий мир, бычки кидают, а собаки гадят. Но мне кажется, нужно начать с самого себя, даже маленькие шажки. Доставляют шары детям радость? Ну пусть он походит, поиграет, потом принесите его домой и выкиньте в мусор», – наставляет Марина Москалюк.

С подобными инициативами выступали экологи других дальневосточных регионов. Так, в Приморье сотрудники национального парка «Земля леопарда» и Дальневосточного морского заповедника написали коллективное обращение к губернатору с просьбой запретить массовый запуск воздушных шаров, светошаров и китайских фонариков. Региональный департамент природных ресурсов передал эту рекомендацию муниципалитетам.

Ограничить запуск шаров предложили также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи.