Гороскоп на 24 мая: у Дев напряженный день, а Весам стоит критичнее относиться ко всему

Восход Солнца: 04:31

Заход Солнца: 20:21

Солнце в Близнецах.

Овен. Пятница для Овнов будет связана с неожиданными поворотами в судьбе, получением информации, очищением огнем. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят вас изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и не изученным досконально делом. Но звезды считают, что ваш труд окупится, ведь окончательный результат будет зависеть только от вас самих. Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу.

Телец. Странный день для Тельцов. Эмоциональная напряженность может привести к ошибкам и просчетам в работе. Не исключены конфликты с руководством или с коллегами. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма. Не следуйте чужим советам – они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

Близнецы. День будет благоприятен для деловой и творческой активности. Возможно, что вы не встретите никаких препятствий. Неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Можно на время забыть про ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Рак. Звезды сулят успех мужчинам-Ракам творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения. Женщин-Раков ждут мелкие неурядицы в личной жизни.

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Лев. Первая половина пятницы чревата опасностями для здоровья, травмами, серьезными проблемами в отношениях с окружающими. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Вероятно, что сегодня вы получите известие или просьбу от близкого человека. Вторая половина дня сулит новые знакомства или романтические увлечения. В делах можно рассчитывать на помощь и советы друзей, а также надежных, верных партнеров.

Дева. Напряженный день. Проблемы детей по-прежнему будут волновать вас. Вероятна вспышка ревности или ссора из-за денег между супругами. Критичнее отнеситесь к своим запросам. Ваше нежелание сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений.

Весы. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Веселое, шумное общество приятелей, увлекательные поездки или пикник, развлечения или игры – вот что вам сейчас нужнее всего. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами.

Скорпион. День символизирует эмоциональную напряженность, просчеты в работе и ошибки в выборе партнеров. Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно, общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней.

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Стрелец. День пробуждения внутренних сил. Возможно улучшение финансового положения или удовлетворение от удачной покупки. Для женщин-Стрельцов велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, однако постарайтесь не относиться к любовным приключениям как к продолжению своих деловых планов. Мужчинам-Стрельцам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Может быть, это негативно скажется на вашем здоровье.

Козерог. 24 мая для Козерогов настает судный день. Наконец можно будет решить, куда двигаться дальше. Планы, конечно, грандиозные, но стоит рассчитать свои силы. Вечер обещает быть приятным.

Водолей. День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, поездкам, прогулкам на свежем воздухе. Замкнутость вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

Рыбы. Энергетически мощный день. Будьте осторожны – избыток энергии может оказаться разрушительным. Высока вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. Не стоит слишком злоупотреблять независимостью в отношениях с партнерами. От них во многом будет зависеть успех дела. Отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом будут зависеть от обстоятельств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев