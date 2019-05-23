Подросток, сбежавший из дома в Райчихинске, нашелся

«Племянник помог в поисках. Он поднял всех студентов техникума. Они нашли информацию, где он находится. Днем Вова гулял по городу, перемещался свободно, на глаза не попадался, а ночевал у "боговерующего" Константина, которому 20 лет», – сообщила женщина. Она пояснила, что с Константином Владимир познакомился недавно.