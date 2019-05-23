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сегодня, 20:13 0

Подросток, сбежавший из дома в Райчихинске, нашелся

Подросток, сбежавший из дома в Райчихинске, нашелся
Фото: ru.depositphotos.com

16-летний Владимир, который убежал из дома в Райчихинске 16 мая, найден. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила опекун. С парнем все хорошо, он жив и здоров.

«Племянник помог в поисках. Он поднял всех студентов техникума. Они нашли информацию, где он находится. Днем Вова гулял по городу, перемещался свободно, на глаза не попадался, а ночевал у "боговерующего" Константина, которому 20 лет», – сообщила женщина. Она пояснила, что с Константином Владимир познакомился недавно.

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#происшествия #Райчихинск

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