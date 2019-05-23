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На месте пожара в Белогорске найден труп

На месте пожара в Белогорске найден труп
Фото: pixabay.com

23 мая в Белогорске горел частный жилой дом. Происшествие случилось в селе Низинное, входящем в городской округ.

Сообщение об этом пожаре поступило в 14:45. Огнеборцы прибыли на место спустя 9 минут. Открытое горение ликвидировали в течение 9 минут.

На месте пожара обнаружен мужчина 1942 года рождения без признаков жизни. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ты, как гулящий кот, все ветки со словом "Белогорск" метишь. )))

    Партийное поручение исполняешь?

    Или мстишь Белогорску, что трёхкопеечного на выборах прокатили?

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