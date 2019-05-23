На месте пожара в Белогорске найден труп

23 мая в Белогорске горел частный жилой дом. Происшествие случилось в селе Низинное, входящем в городской округ.

Сообщение об этом пожаре поступило в 14:45. Огнеборцы прибыли на место спустя 9 минут. Открытое горение ликвидировали в течение 9 минут.

На месте пожара обнаружен мужчина 1942 года рождения без признаков жизни. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.