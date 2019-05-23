Священник сообщил об огромных тюках, лежащих на дороге в Благовещенске

Фото: instagram.com/pres.svyatoslav

Обновлено: 20:01



Амурский священник Святослав Шевченко 23 мая сообщил в своем Инстаграме о странных объектах, замеченных на дороге в Благовещенске. Они находятся по улице 50-летия Октября, на участке между КПП и 5-й стройкой.

Объекты представляют собой два огромных бесхозных тюка зеленого цвета. Их размер позволяет оценить машина, которая попала в кадр. «Вокруг уже собираются любопытные таксисты», – написал Святослав Шевченко.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску. В ведомстве сообщили, что в дежурную часть поступала информация по этому поводу. «Экипаж будет ориентирован на данное место», – сказали в ГИБДД.