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сегодня, 19:41 5

Священник сообщил об огромных тюках, лежащих на дороге в Благовещенске

Священник сообщил об огромных тюках, лежащих на дороге в Благовещенске
Фото: instagram.com/pres.svyatoslav

Обновлено: 20:01

Амурский священник Святослав Шевченко 23 мая сообщил в своем Инстаграме о странных объектах, замеченных на дороге в Благовещенске. Они находятся по улице 50-летия Октября, на участке между КПП и 5-й стройкой.

Объекты представляют собой два огромных бесхозных тюка зеленого цвета. Их размер позволяет оценить машина, которая попала в кадр. «Вокруг уже собираются любопытные таксисты», – написал Святослав Шевченко.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску. В ведомстве сообщили, что в дежурную часть поступала информация по этому поводу. «Экипаж будет ориентирован на данное место», – сказали в ГИБДД.

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#транспорт

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Комментарии
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  • yurkakent

    yurkakent
    2 часа назад

    Заголовок))))))

  • OVOD

    OVOD
    2 часа назад

    Региональный оператор мусор потерял?

  • full

    full
    2 часа назад

    Интересно. каким боком здесь духовный сан Святослава нужен? Или статус попа помог ему увидеть тюки?

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    59 минут назад

    В мешках полистирольная вспенённая крошка.

  • Myxira

    Myxira
    7 минут назад

    "... на участке между КПП и 5-й стройкой" - а чего не Моховой падью?...

    Кстати, как разбросанные по городу мусорные мешки вписываются в программу борьбы с терроризмом? Как там: будьте бдительны, сообщайте о подозрительных вещах, забытых пакетах-сумках?

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